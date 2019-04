Primátor Vallo predstaví parkovaciu politiku v Bratislave: Koľko zaplatíte za auto?

Obyvatelia hlavného mesta budú musieť siahnuť hlbšie do vrecka. Návrh mestskej parkovacej politiky predstavil primátor starostom aj poslancom, ďalšie podrobnosti zverejní Vallo a jeho tím už dnes.

Pôvodná verzia v Pláne B, kde bola základná ročná parkovacia karta navrhnutá vo výške 300 eur, sa nepotvrdila. Podľa aktuálnych informácií má byť o čosi nižšia. Rodiny s viacerými autami, ale aj firmy či ľudia dochádzajúci za prácou z okolitých obcí si však za parkovanie poriadne priplatia. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Na rozdiel od predošlej právnej úpravy, keď patrila parkovacia politika do kompetencie mestských častí, bude po novom problematika spadať výhradne pod magistrát. Ak mestskí poslanci schvália začiatkom leta Vallov návrh, najviac to pocítia domácnosti s viac ako jedným autom.

Podľa informácií Nového Času, potvrdených zo strany viacerých poslancov, kým pri jednom aute je navrhovaný ročný poplatok 49 eur, pri druhom je to už 150 eur ročne a za tretie auto zaplatí domácnosť až 500 eur za rok. V prípade rodiny s troma automobilmi sa ročný poplatok vyšplhá až do výšky 699 eur.

S rezidentskou kartou môžete bezplatne parkovať iba vo vlastnej zóne, ani v nej však nemáte automaticky zaručené voľné miesto. Vo zvyšných zónach vám karta platí iba dve hodiny, potom si budete musieť zaplatiť maximálnu sadzbu - rovnako ako nerezidenti. Otvoriť galériu Primátor Matúš Vallo Zdroj: anc

„Nie je to jednoduché a ani populárne riešenie. Rezidenčná parkovacia politika bude jednotná, nebude z nej profitovať žiadna súkromná firma a získané peniaze sa vrátia do budovania ďalšej infraštruktúry pre parkovanie a dopravu v Bratislave,“ uviedol na sociálnej sieti primátor, ktorý považuje parkovaciu politiku za jednu z najdôležitejších zmien.

Poplatky za rezidentské karty:

Prvé auto na domácnosť :

- Ročné parkovanie vo vlastnej zóne

- 100 hodín parkovania ročne pre návštevy vo vlastnej zóne

- 2 hodiny parkovania denne v ostatných zónach

Druhé auto na domácnosť:

- Ročné parkovanie vo vlastnej zóne

Tretie auto na domácnosť :

- Ročné parkovanie vo vlastnej zóne

Auto vo vlastnej garáži, dvore:

- 150 hodín parkovania pre návštevy vo vlastnej zóne

- 2 hodiny parkovania denne v ostatných BA zónach (do konca r. 2021)

Abonentské parkovacie karty:

Podnikatelia a majitelia nehnuteľností na prenájom

Nerezidenti:

Hodinová sadzba: 0,50 - 2,00 €

1. Príklad: Auto vo vlastnej garáži

Ak chodíte parkovať aj do iných zón, oplatí sa vám uhradiť aspoň administratívny poplatok 10 eur. Ak nechodíte do iných zón, nemusíte platiť vôbec - kartičku nepotrebujete.

2. Príklad: Väčšia rodina s 3 autami

V rodine žije otec, mama a 2 deti, z toho jedno dospelé. Majú tri autá, aby mohli otec aj matka jazdiť do práce a syn do školy.

Zaplatia: 49 + 150 + 500 = 699 eur ročne

3. Príklad: Pezinčan pracuje v Bratislave

Nerezident nemá na kartičku nárok. Ak nemá vyhradené miesto od zamestnávateľa, musí si platiť krátkodobé parkovanie, čo môže vyjsť niekoľko sto eur ročne.

Zaplatí: 0,5 - 2,0 eura/hodinu (4 - 16 eur za 8 hodín)

Zaplatí: 10 eur ročne

4. Príklad: Jozef prenajíma byt v BA

Ak chcú jeho nájomníci parkovať na verejných miestach pri dome, vybaví im abonentskú kartu. Rovnaké sadzby sú navrhnuté aj pre podnikateľov a firmy, ktoré majú sídlo v Bratislave.

Zaplatí: 500 - 1 500 eur ročne

Čo si myslíte o návrhu novej parkovacej politiky?

Jozef (58), kuchár Otvoriť galériu Jozef Zdroj: br

Je to záťaž pre každú domácnosť, všetko ide hore a ešte aj parkovacie miesta. Zatiaľ je tu dosť miesta, aby sme sa pomestili. Neviem, prečo na to tak tlačia. Mal by sa brať väčší ohľad na ľudí.

Peter (63), dôchodca Otvoriť galériu Peter Zdroj: br

Je to úplná hlúposť. Ak by bol dostatok miest, nech sa to spoplatní, ale takto je to veľmi nedomyslené.

Branka (43), podnikateľka Otvoriť galériu Branka Zdroj: br

Je to tak, že nie sú parkovacie miesta. Myslím si, že by sa malo pozrieť, aké autá tu parkujú. Väčšinou sú to mimobratislavské značky, ktoré platia dane v inom meste.

Bratislavčanom sa to nebude páčiť

Ján Bazovský, dopravný analytik

Takáto parkovacia politika je v praxi ťažko realizovateľná a myslím si, že ľuďom sa to nebude páčiť. Hlavný problém vidím v tom, že zaplatia za niečo, čo reálne nedostanú, teda nemajú istotu, že naozaj budú mať kde zaparkovať. Druhým problémom sú ľudia, ktorí bývajú v Bratislave, ale väčšinu roka parkujú mimo nej a napriek tomu budú musieť platiť. Tiež by ma zaujímalo, ako bude v praxi fungovať kontrola dĺžky parkovania, napríklad pre návštevy.