Europoslankyňa Smolková si kopla do Fica: Ktorí smeráci sa vzbúrili v minulosti?

Pomaly sa stáva pravidlom, že každý, komu sa v najsilnejšej vládnej strane nepodarilo naplniť osobné ambície, si neodpustí pár štipľavých poznámok.

Končiaca europoslankyňa za Smer Monika Smolková (62) tvrdí, že ju z ďalšej eurokandidátky vyškrtol podpredseda strany Robert Kaliňák. Smolková následne ukázala nečakanú dávku sebareflexie, keď povedala, že Smer by sa mal ospravedlniť za vraždu Jána Kuciaka, zároveň vyzvala na vnútrostranícke zmeny.

Monika Smolková má za sebou bohatú politickú kariéru, pôsobila ako starostka jednej z košických mestských častí, bola aj župnou poslankyňou a sedela aj v parlamentných laviciach. Od roku 2014 je europoslankyňa, opätovnú kandidatúru jej stopol minister vnútra Kaliňák. Teraz chce pracovať na tom, aby Smer opäť získal svoj kredit, k čomu má pomôcť omladenie strany.

„Odkedy som v strane Smer, presadzujem, že treba dať ďalšej mladšej generácii priestor,“ myslí si Smolková, podľa ktorej by bol dobrým nástupcom Fica súčasný premiér Pellegrini. Dosluhujúca europoslankyňa sa vyjadrila aj k prezidentským voľbám: „Keby tam nebol pán Šefčovič, ale ktokoľvek iný, tak tiež prehrá, pretože značka Smer ho jednoznačne diskvalifikovala a bude diskvalifikovať aj do budúcna, pokiaľ neurobíme určité opatrenia. Pán Šefčovič obstál so cťou, tých 750 000 hlasov je väčšina jeho, pretože sa obhájil, ale nepomohla mu značka Smer.“

Nečakane kriticky sa Smolková vyjadrila aj k vražde novinára. „Aj keď sme to priamo nezapríčinili, ale vytvorili sme možno možnosti pre tých ľudí, ktorí sú dnes už obžalovaní, obvinení z vraždy novinára a jeho priateľky,“ uzavrela Smolková.

Ktorí smeráci sa vzbúrili v minulosti

Bohumil Hanzel (70)

Spoluzakladateľ Smeru v roku 2010 zapríčinil najväčšiu kauzu Fica v súvislosti s financovaním kampane Smeru ešte v roku 2002. Hovoril o paralelnom účtovníctve strany, desiatkach miliónov korún od sponzorov a obchodovaní so štátnymi zákazkami či miestami na kandidátke. „O Kaliňákovi si nemyslím nič dobré, pretože viem, z akého prostredia pochádza. Keď ho vidím na bilbordoch s heslom Chránime vlasť, je mi z toho zle.“

Marek Maďarič (53)

Bývalý minister kultúry za Smer-SD sa vzdal miesta vo vláde po vražde novinára. Neskôr sa vzdal aj členstva v strane, ktorú potom viackrát kritizoval. Naposledy po prezidentských voľbách, keď povedal: „Áno, aj nahnevanosť Fica, ..., dvojtvárnosť Pellegriniho, ..., otvorili pokojnej Zuzane Čaputovej cestu do Prezidentského paláca.“

Peter Kažimír (50)

Úspešný minister financií sa pustil do Smeru po tom, ako už mal isté miesto šéfa Národnej banky. Nesúhlasil s vyhlásením Smeru, že strana vyšla z prezidentských volieb posilnená. „Ako by mohla byť najsilnejšia politická strana v krajine posilnená volebným procesom, v ktorom, aby neuškodila vlastnému kandidátovi, nemohla sak nemu ani naplno prihlásiť?“ pýtal sa.

Boris Zala (64)

Bývalý europoslanec za Smer si pozastavil členstvo v strane po tom, ako sa Fico k členom europarlamentu vyjadril, že sú odtrhnutí od slovenskej reality. Nepáčil sa mu už ani stranícky program. „Keby post predsedu strany prevzal, povedzme, Peter Pellegrini a keby stará garnitúra - Fico a Kaliňák - odišla. To by bola veľmi pozitívna zmena aj v rámci Smeru, aj pre Slovensko,“ povedal neskôr Zala.