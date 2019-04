Záhadná smrť mladej bankovej úradníčky: Čo zabilo Lýdiu († 28)?!

Skončil sa jej život vo vode v dôsledku nešťastnej náhody? V pondelok ráno našiel bežec vo vodách rieky Poprad ženské telo.

Patrilo bankovej úradníčke Lýdii († 28) zo Svitu, ktorú, žiaľ, privolaní lekári ani napriek snahe už nedokázali oživiť. Telo mladej ženy medzičasom podrobili pitve. Čo predchádzalo tragédii, si nikto nevie vysvetliť. Samovražda je však najnepravdepodobnejšou verziou.

Lýdiu († 28) našiel náhodný ranný bežec. Ležala v plytkej rieke dolu tvárou a z vody vytŕčala len jej červená vetrovka. Na brehu sa našla igelitová taška, ktorá patrila nebohej. Mala v nej džús, keksy, cigarety a mobil. Na brehu boli aj ohorky cigariet rovnakej značky ako v taške.

Súdny lekár odhadol, že v rieke bola minimálne jedenásť hodín a žiadne zranenia spôsobené inou osobou na nej nenašiel. Nepreukázala ich ani súdna pitva. „Výsledky toxikologických skúšok vrátane alkoholu budeme mať tak o dva týždne, lebo ich robia na košickom pracovisku. Povaha zranení z môjho pohľadu s najväčšou pravdepodobnosťou neukazuje na možnosť samovraždy,“ povedal Novému Času lekár zo súdneho lekárstva v Poprade.

Mladá a šikovná Lýdia skončila ekonómiu v Prahe a zamestnala sa vo svitskej banke. Kolegyne nešetrili chválou na jej prácu i správanie. „Tento týždeň mala ísť so svojou tetou na výlet do Holandska. Je to nepochopiteľné, že ju u nás v banke už viac neuvidíme. Nedokážeme uveriť, že naša Lydka tu už nie je,“ smutne konštatovala jedna z nich.

Verzií nešťastia môže byť viacero. Dievčine mohlo prísť nevoľno, zatočila sa jej hlava, na chvíľu stratila vedomie a spadla do rieky. Tu sa nešťastne utopila a voda ju odplavila asi sto metrov dolu prúdom. A hoci zranenia spôsobené inou osobou sa nenašli, ženu mohol niekto i nešťastne strčiť. „Prípadom smrti 28-ročnej dievčiny zo Svitu sa polícia aj naďalej zaoberá. Vyhodnocuje všetky nálezy a skúma výpovede svedkov,“ informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.