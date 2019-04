Marek Fašiang zo seriálu Oteckovia túži po úlohe vo filme: Herec má len jedinú podmienku

Nesplnený sen! Herec Marek Fašiang (33) hviezdi v obľúbenom markizáckom seriáli Oteckovia, kde stvárňuje sympatického veterinára Tomáša.

Okrem toho, že má úspešne rozbehnutú umeleckú kariéru, ani v súkromí sa nemá na čo sťažovať. Takmer rok tvorí pár s mladučkou modelkou Terezou (19). Marek sa však netají tým, že hoci mu v pracovnej oblasti ide karta, mieri čoraz vyššie.

Fašiang si za posledný rok užil slávy viac ako dosť. Tvorcovia projektu Oteckovia ho obsadili do úlohy, ktorú si ihneď zamilovali takmer všetky diváčky seriálu. Známy herec sa stal z večera do rána hviezdou. Lenže Marek na svoju veľkú príležitosť stále ešte len čaká. Túži totiž po filmovej role. „Zahrať si vo filme a zaradiť sa do hereckého sveta, to je podľa mňa méta absolútne každého herca,“ prezradil Fašiang v rozhovore pre portál news.rukahore.sk. Podľa jeho slov je denný seriál akousi pásovou výrobou. „Vyhrať sa s výrazmi či emóciami pri dennom seriáli nie je úplne jednoduché. To je skôr pásová výroba,“ dodal.

Po ponuke by skočil

Mareka na filmových úlohách najviac fascinuje ich samotná výroba. „Už iba natáčanie filmu, keď štáb cestuje spolu, drží pokope... Je to iné, ako keď sa v ateliéri točí seriál. Už len preto by som chcel zažiť filmársky život. Ak by prišla táto možnosť, bral by som ju všetkými desiatimi. Teda ak by to nebola nejaká prudko presladená somarina,“ uzavrel Fašiang, ktorý už má skúsenosti s filmami.

Niekoľko rokov ho diváci poznali len prostredníctvom hlasu, ktorým sa prihováral z televíznych obrazoviek v rôznych dabingových úlohách. Mladík sa okrem herectva v súčasnosti úspešne venuje aj vlastnému biznisu. Pred trinástimi rokmi si založil svoju prvú kaviareň, no dnes ich vlastní už desať. Pochváliť sa môže dokonca aj vlastnou prevádzkou vo Viedni.