Most-Híd rešpektuje výber nového ministra financií, ale..: Týmto si to u nich Smer pokašľal

Strana Most-Híd rešpektuje rozhodnutie vedenia Smeru-SD nominovať za ministra financií Ladislava Kamenického.

Šéfa parlamentného finančného výboru Most-Híd považuje za odborníka. Od koaličného partnera však strana očakávala, že sa meno nového ministra dozvie od neho, a nie z médií. Most-Híd to uviedol v reakcii na vyhlásenie predsedu Smeru-SD Roberta Fica a premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). "Nominácie patria do portfólia tej danej strany, ktorej ten konkrétny post patrí. Rozhodnutie vedenia strany Smer-SD rešpektujeme, pána Kamenického považujeme za odborníka," uviedla hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár. Strana začne s novým ministrom rokovať o jej návrhoch v ekonomickej a sociálnej oblasti po jeho vymenovaní.

"Musíme však dodať, že sme od koaličnej strany očakávali iný prístup: že sa meno nového ministra financií nedozvieme z médií, ale od partnera," doplnil Most-Híd vo svojom stanovisku.

Novým ministrom financií má byť Ladislav Kamenický. Fico ho navrhne predsedníctvu Smeru-SD, a to rozhodne. Konať sa má na budúci týždeň v pondelok (15. 4.) alebo utorok (16. 4.). Do vymenovania ministra má viesť rezort financií premiér. Nový minister by mal nastúpiť po Veľkej noci, doplnil Fico.

Post ministra financií sa uvoľňuje po tom, ako súčasný šéf rezortu Peter Kažimír (Smer-SD) nastúpi do funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). Kažimír má podať demisiu v Prezidentskom paláci vo štvrtok (11. 4.) o 9.30 h. Fico pripomenul, že prezident nemôže odmietnuť návrh na nového ministra, ktorý premiér predloží. Dodal, že stranícke procedúry sú v jeho rukách.

Premiér predpokladá, že predsedníctvo Smeru-SD odobrí Kamenického za nového ministra financií. Považuje ho za kompetentného a teší sa na spoluprácu s ním. Kamenický je predsedom parlamentného finančného výboru, zároveň je jedným z predsedov bratislavskej okresnej organizácie strany Smer-SD. "Je to človek, ktorého ja osobne poznám a s ktorým som už mal tú česť spolupracovať. Myslím si, že je to človek, ktorý je pripravený a po odbornej stránke zdatný prevziať takúto dôležitú pozíciu vo vláde," uviedol Pellegrini.