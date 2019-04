Čech si v Portugalsku otvoril reštauráciu: Slovenské špeciality ale neponúka

Niekdajší slovenský futbalový reprezentant Marek Čech (2004-2013) priznal, že sa počas pôsobenia v portských kluboch FC (2005-2008) a Boavista (2015) zamiloval do Portugalska.

A to natoľko, že si nedávno neďaleko mestečka Vila do Conde blízko Atlantického oceána otvoril vlastnú reštauráciu. "Keď som prvýkrát prišiel do Portugalska, mal som možnosť spoznať sever tejto krajiny, mesto Porto, jedlo, ľudí a zamiloval som sa. Momentálne mám reštauráciu v Mindelo poblíž Vila do Conde, kde ponúkame typickú portugalskú kuchyňu," prezradil 36-ročný rodák z Trebišova pre web tsf.pt.

Marek Čech počas angažmánu v tíme portských "drakov", ktorí sa v tejto sezóne 2018/2019 prebojovali už do štvrťfinále Ligy majstrov, vyhral dovedna päť trofejí vrátane troch prvenstiev v najvyššej portugalskej súťaži.

"FC Porto má najlepšiu organizáciu na svete," poznamenal účastník MS 2010 v JAR, ktorý vďaka šikovnej ľavačke obhospodaroval ľavú stranu defenzívnej formácie či stredu poľa. "Ako hráč som mohol zažiť zázemie v mnohých kluboch a ak môžem medzi sebou porovnať jednotlivé organizácie, v FC Porto boli najlepšie podmienky. Na inej úrovni bola aj starostlivosť o hráčov," doplnil bývalý hráč Interu Bratislava, pražskej Sparty, anglického West Bromwichu Albion či talianskej Bologne.

Strelec jedného z najkrajších gólov na MS 2003 hráčov do 20 rokov v Spojených arabských emirátoch, ktorý v reprezentačnom "áčku" v 52 stretnutiach zaznamenal päť presných zásahov, zažil v FC Porto viacero výnimočných spoluhráčov. Veľmi rád spomína na aktuálneho majstra Európy z ostatného kontinentálneho šampionátu vo Francúzsku 2016 Ricarda Quaresmu. "Veľmi sa mi páči spôsob jeho hry s množstvom neuveriteľných vecí, ktoré s loptou dokáže. Veľa ľudí vravieva, že Ricardo má dokonca viac talentu ako Cristiano Ronaldo. Myslím si, že v tomto období kariéry hrá omnoho lepšie ako predtým," podotkol.

Marek Čech v časoch svojej aktívnej hráčskej činnosti nestihol zažiť súčasné moderné trendy v podobe systému videoasistenta rozhodcu. Priznal, že nepatrí medzi fanúšikov tejto novinky: "Prináša mnoho kontroverzných verdiktov."