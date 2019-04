Žena išla prvýkrát dojčiť netušiac, čo to s ňou urobí: Toto je nočná mora všetkých mamičiek!

Ženám sa po pôrode často stáva, že na základe hormonálnych zmien začnú mať pocity a myšlienky, ktoré do momentu, kým sa stali matkami, necítili.

Deena Todd (31), pochádzajúca z anglického mesta Yeovil, sa po rokoch rozhodla prehovoriť na verejnosti o svojich zdravotných problémoch. Podľa stránky Mirror sa totiž po pôrode prvého zo svojich dvoch detí začala cítiť divne. Očakávané materstvo ju nenapĺňalo, priam sa zdalo, že už ani nechce byť matkou. „Začalo to, keď som išla prvýkrát dojčiť moju dcérku,“ povedala na úvod svojej spovede, ktorou chce osloviť čo najviac ľudí. „Nikdy som nič také necítila, už ako malá som chodila do internátnej školy... no začal mi chýbať domov, rodina, priatelia.“ Niekedy dokonca už ani nechcela byť matkou.

Áno, aj toto dokáže spôsobiť génovo hormonálna porucha, o ktorej lekári stále takmer nič nevedia. „Hovorili mi, že je to popôrodná depresia, no ono to neprestávalo ani po dlhých týždňoch.“ Podľa vlastných slov sa začala strániť dojčenia, vždy keď mala svoje dieťatko nakŕmiť, začala plakať, pretože sa obávala myšlienok, ktoré vždy prídu s prvým hltom malého hladoša. „Začala som sa o to zaujímať, našla som niekoľko žien, ktoré trpeli rovnakými stavmi. Väčšina z nich opisovala dojčenie ako pocit, keď vám umrie rodinný pes a vy ste smutná,“ dodala.

Že má skutočný problém, si uvedomila po narodení druhého dieťatka. „Navrátili sa mi rovnaké stavy a ja som vedela, že som chorá.“ Tento syndróm nie je podľa jej slov liečiteľný. Lekári ho nepoznajú dostatočne na to, aby dokázali vymyslieť účinnú formu liečby. „Jediné, čo môžete robiť, je to, aby ste sa naučili s tým žiť. Nie je to ľahké a aby ste to dokázali, musíte sa o svojej chorobe dozvedieť čo najviac.“ Rovnako tiež dodáva, že svet potrebuje doktorov, ktorí sa budú vedieť s podobnými problémami mamičiek popasovať.