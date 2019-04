Peter Sagan na pretekoch Okolo Flámska zmenil imidž: Zabudnite na pornoherca!

Znova zmenil imidž. Na pornoherca môžete zabudnúť. Slovenský cyklista Peter Sagan (29) sa na nedeľňajších pretekoch Okolo Flámska predstavil s novým imidžom.

Žiadne fúziky, žiadna brada. Sagan prišiel oholený nahladko a pripomínal časy, keď ako mladík v profi cyklistike začínal. Zmena imidžu mu ale k lepšiemu umiestneniu nepomohla. Na 103. ročníku monumentálnej klasiky Okolo Flámska skončil na 11. mieste.

"Boli to veľmi ťažké a vzrušujúce preteky. Vždy je pre mňa veľkou cťou jazdiť tu a vidieť, ako obrovský dav vytvorí neskutočnú atmosféru. Chcel by som sa poďakovať tímovým kolegom za ich prácu. Každý z nich odovzdal sto percent na to, aby sme kontrolovali preteky, chránili ma, držali ma čo najďalej od problémov a šetrili moju energiu. V záverečných kilometroch som síce bol vpredu, ale nemal som potrebné nohy na to, aby som odolal útoku Bettiola či bojoval v špurte o lepšie umiestnenie," povedal Sagan podľa oficiálneho webu tímu Bora-Hansgrohe.