Jeleňa zo Starého Smokovca milujú domáci aj turisti: Prekvapí vás, kde stretla zvieracieho cestovateľa čitateľka!

Jeleňa - cestovateľa, ktorý sa po odchyte ocitol v Javorine, pozná už snáď každý návštevník Vysokých Tatier a ich okolia.

Z Javoriny však ušiel a odvtedy je z neho jedna z hlavných atrakcií v Starom Smokovci a v Tatranskej Lomnici. Má rád ľudskú prítomnosť a pozná všetky dôležité miesta v okolí. A to doslova!

Prekvapeným turistom stihol už zapózovať napríklad pred krčmou, v bufete či na matrike. Podľa všetkého ho túžba po dobrodružstve zaviedla oveľa ďalej! "My sme ho stretli v Poľsku na ceste na Morskie Oko (Morské Oko). Bolo to 18. septembra 2018," napísala čitateľka Kati. Jazero Morskie Oko spadá už pod územie Poľska a je blízko našich Tatier, čo by vysvetľovalo rýchly presun jeleňa späť do Starého Smokovca či Tatranskej Lomnice.