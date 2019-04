Ďalší šialený šampionát: Majstrom vo fackovaní je Rus

Šampionát vo fackovaní. Poviete si nemožné, ale nie na Sibíri, v Rusku.

V Krasnojarsku sa konali preteky, ktoré majú veľmi jednoduché pravidlá: súperi si dávajú parádna zauchá dovtedy, kým to jeden nevzdá alebo neskončí v bezvedomí.

Z priloženého videa je jasné, že zasiahnuť môžu ešte arbitri, ktorí dozerajú aj na to, aby súper neuhol pred fackou, ktorú má idete práve dať. Zábery už obleteli svet, ktorý žasne nad silou, akú má v rukách ruský farmár Vasilij Kamotskij (28). Keby nezasiahli rozhodcovia, a záchranári, jeho súper by skončil zle-nedobre, hoci stále chcel pokračovať... Pritom jeho rany súperom ani nepohli, za tie, ktoré schytal on boli kalibru delovej rany.

В Красноярске провели чемпионат по мужским пощечинам. Некоторые лупили соперников так, что те не могли удержаться на ногах. Победителем стал Василий Камоцкий, за тяжелую руку он получил 30 тысяч рублей. Щеку ему лучше не подставлять… pic.twitter.com/xdBNJCKrKf — НТВ (@ntvru) 19. marca 2019

Kamotskij celý turnaj, ktorý bol súčasťou sibírskeho veľtrhu, vyhral. Dostal diplom a odmenu 30-tisíc rubľov, čo nie je v prepočte ani 500 eur.