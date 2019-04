Módny návrhár Marc Jacobs sa oženil s dlhoročným priateľom: Áno si povedali pred svetovými celebritami

Miliónová svadba roka! Americký návrhár Marc Jacobs (55) sa oženil s dlhoročným priateľom Charom Defrancescom (37). Na ceremóniu sa nedostal hocikto. Pozvané boli len celebrity, ktoré vo svete módy niečo znamenajú.

Marc a Char sa spolu prvýkrát objavili na verejnosti v roku 2015. Dlho sa šepkalo, že spolu chodia, no nikto z nich to nepotvrdil. S pravdou vyšli von až o pár mesiacov neskôr. Bolo na nich vidieť, že sú pre seba ako stvorení. Vzájomne sa podporovali a všetci priatelia ich burcovali do toho, aby posunuli svoj vzťah na vyšší level.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Minulý rok v apríli sa Marc rozhodol pokľaknúť a modela požiadať o ruku. Nešlo však o žiadne honosné zásnuby, ako mnohí čakali. Práve naopak. Všetko sa odohralo veľmi rýchlo v mexickej reštaurácii Chipotle, kam sa dvojica chodievala najesť. ,,Je to jeho obľúbená reštaurácia a máme taký zvyk, že každý rok na moje narodeniny sa sem ideme najesť,“ prezradil návrhár. Pri vstupe čakala dvojicu skupinka dievčat, ktorá tancovala, a keď skončila, Marc vytiahol zo šuštiakovej bundy prsteň. Char, samozrejme, povedal áno.

Do roka a do dvoch dní sa konala svadba. Dvojica nahodila obleky a svoje áno si povedala v sobotu v New Yorku pred rodinou a kamarátmi. Nechýbalo krájanie obrovskej torty, dojemný príhovor a všetko, čo k tradičnej svadbe patrí. Medzi hosťami boli najmä svetoznáme modelky ako Naomi Campbell (48), Kate Moss (45), Emily Ratajkowski (27), Kaia Gerber (17), Gigi Hadid (23), ale i speváčka Rita Ora (28). Všetko sú to celebrity, ktoré Marc ako návrhár neraz obliekal a ktoré jeho prácu zbožňujú. Málokto má na svadbe toľko krások pokope.

Char Defrancesco

Narodil sa vo Švajčiarsku, ako 3-ročný sa presťahoval s rodičmi do Los Angeles.

Študoval politológiu, no potom si otvoril obchod. Ten však skrachoval.

Neskôr sa začal venovať modelingu spodnej bielizne a herectvu. Známy je najmä zo seriálu Sense 8.

Marc Jacobs