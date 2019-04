Má Kočner prsty v smrti mafiánskeho bossa? Brutálna poprava za bieleho dňa

Peter Tóth, ktorý mal pre Kočnera sledovať Kuciaka a ďalších novinárov, uviedol vo výpovedi pred vyšetrovateľmi meno podnikateľa v súvislosti s vraždou mafiánskeho bossa Juraja Takáča. Kočner sa s ním údajne sporil o podiely v kauze Technopol a na poprave sa mal podieľať dodávkou zbraní.

Mafiánskeho bossa Jána Takáča zavraždili v júli roku 2003 na bratislavských Kramároch. Strelec Ľuboš Zelman ho rozstrieľal samopalom, keď nastupoval do svojho auta počas dňa. Brutálna poprava mafiána mala byť súčasťou vojny gangov takáčovcov a piťovcov a vyvolala zdesenie verejnosti.

Člen piťovcov Zelman však nebol sám - spoločnosť pri ohavnom čine mu robili ďalší dvaja kumpáni Matej Šalga a Marek Orlík - a vraždil na pokyn mafiánskeho šéfa Juraja Ondrejčáka alias Piťa. Dôvodom Takáčovej likvidácie mali byť osobné spory medzi dvoma hlavami zločineckých skupín. Zelman aj Ondrejčák sa ku skutku priznali, teraz sa však objavilo v prípade ďalšie meno.

Exsiskár a bývalý novinár Peter Tóth pred dvoma týždňami vypovedal v Nitre pred vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a archeologičky Martiny Kušnírovej. Podľa informácií televízie Markíza mal Tóth kriminalistom povedať, že v 16 rokov starej vražde je namočený aj jeho kamarát Marián Kočner. Do policajnej zápisnice mal uviesť, že sa to dozvedel len nedávno a Kočner mal s Takáčom konflikt, ktorý sa týkal podielov v prípade kauzy Technopol z 90. rokov. Kočner mu podľa Tóthovej výpovede vraj odmietol vyplatiť časť peňazí, ktoré si nárokoval.

Zavraždený mafiánsky boss údajne Kočnera tiež postrelil, čo podnikateľ niesol ťažko. „Ján Takáč ho postrelil do nohy. Kočner si to dal operovať u plastického chirurga, ale vtedy povedal, že raz sa mu za to pomstí,“ povedal pre Denník N koncom februára Kočnerov blízky človek, ktorý nechcel byť menovaný.

Marián Kočner sa mal na vražde podieľať dodávkou zbraní pre zabijakov. Podnikateľ, ktorý sedí v base pre miliónové zmenky televízie Markíza a je obvinený z objednávky vraždy novinára Kuciaka, v tomto prípade zatiaľ medzi obvinenými nefiguruje. Minulý týždeň však bol na policajný výsluch predvolaný Juraj Ondrejčák, či ho však kriminalisti konfrontovali s novými zisteniami nie je známe. „Išlo o dlhodobo plánované úkony Národnej kriminálnej agentúry súvisiace so staršími prípadmi násilnej trestnej činnosti, ale bližšie k úkonom nie je možné poskytnúť žiadne informácie, aby neboli zmarené,“ uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.

Róbert Bános, právnik

Všetky získané informácie by mali preveriť, či majú reálny základ. Všetkých aktérov a svedkov tejto vraždy by mali vyšetrovatelia vypočuť a overiť si informácie získané ohľadom Kočnera. Neskôr, ak by sa výpovede rozchádzali a boli by to veľké rozdiely, by ich mohli konfrontovať. Ak by bolo pravdepodobné, že sa Kočner podieľal na tomto trestnom čine, tak by ho mohli obviniť. Potom by malo začať hlbšie vyšetrovanie a odznova by mali ešte raz všetkých vypočuť. Pri vraždách je minimálne 20 rokov premlčacia lehota, takže to ešte nie je premlčané.