Tragický návrat bratov z diskotéky, expriateľka prehovorila: Michala († 22) našiel otec pod autom

Zahral sa s ním osud, ktorý pokúšal? V sobotu sa na ceste medzi Ostranmi a Teplým vrchom (okr. Rimavská Sobota) stala nehoda. Volkswagen Golf, v ktorom sedeli bratia z Rimavskej Soboty, zišiel do priekopy, narazil do stromu a ostal v protismere prevrátený na streche.

Staršiemu Michalovi († 22) už, žiaľ, pomoci nebolo. V slzách je nielen rodina, ale aj Michalova láska Virgínia, ktorá sa s chlapcom rozišla len pred pár dňami. Mladší Richard (16) podľa jej slov po náraze brata nevidel, preto utekal povedať otcovi, čo sa stalo. Obaja sa vybrali na miesto nehody, kde sa im naskytol najhorší pohľad v živote...

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Dievčina s Michalom († 22) chodila 4 roky. „Asi pred dvomi týždňami sme sa rozišli. Richard vravel, že havarovali skoro ráno okolo štvrtej. On mal pás a Michal vraj nemal. Keď Richard nevidel nikde Michala, myslel si, že vyletel z auta cez okno, zľakol sa a ušiel do lesa. Nevedel, čo má robiť, tak zastavil nejaké auto a nechal sa odviezť domov,“ spomína s plačom mladé dievča. Brat však doma nebol.

„Tak išli s otcom na miesto nehody a vtedy našli Michala zavaleného pod prevráteným autom. Trčala mu len hlava,“ pokračuje v slzách. Starší Michal podľa nej išiel pred osudnou zrážku po brata na diskotéku a potom sa išli povoziť na aute, ktoré patrilo Michalovi.

„Vodič osobného motorového vozidla VW Golf po prejdení zákruty už na rovnom úseku cesty neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky a s vozidlom zišiel do priekopy, kde narazil do stromu,“ informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová s tým, že zatiaľ nie je jasné, kto šoféroval. Po náraze auto spadlo do priekopy, kde zostalo v protismere prevrátené na streche.

Zapaľovali mu sviečky

Michal mal v minulosti pre šoférovanie problém so zákonom. „Nikdy nemal vodičák a v minulosti bol viackrát prichytený pri tom, ako šoféroval opitý. Mal dlhoročný zákaz činnosti vedenia vozidla. Prvú nehodu spôsobil v roku 2014,“ informovali policajti prostredníctvom facebooku. Virgínia tvrdí, že mu neustále dohovárala aj spolu s jeho rodičmi.

Žiaľ, neposlúchol ich. „On už raz v minulosti havaroval, len vtedy mal šťastie, že mal pás. Nechcem byť zlá, ale myslím si, že ak by sa nič nestalo teraz, určite by sa to stalo inokedy, lebo Michal si nedal povedať,“ dodala nešťastná dievčina, ktorá sa s Michalom lúčila pred garážou, kde mladík, ktorý bol vyučený automechanik, opravoval autá. Tam mu zapálila sviečku nielen ona, ale i jeho kamaráti a rodičia.