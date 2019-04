Talentovaný Michal to dotiahol do zahraničnej šou Let's Dance: Vo finále so švajčiarskou misskou!

Jeho najväčšia láska mu priniesla obrovský úspech. Michal Vajcík (36) sa narodil v Banskej Bystrici, s rodičmi však odišiel do Nižného Klatova pri Košiciach, kde začal študovať.

Po škole začal podnikať, napokon však firmu zavrel a vrátil sa k vášni z mladosti - k tancu. Nasledovalo odvážne rozhodnutie presťahovať sa do Švajčiarska. Dnes má dve školy tanca a jeho výkony ho dostali až do finále tretieho ročníka súťaže Darf ich bitten na SRF 1, kde tancoval so švajčiarskou miss z roku 1999 Anitou Buri (40).

Michal (36) s tancom začal ako 11-ročný a pokračoval počas puberty. „Nastúpil som na hotelovú akadémiu, no začal som navštevovať aj tanečnú školu Olympia v Košiciach pod vedením pána Kapustu - a čoskoro sa objavila dilema – škola alebo tanec?! Vyhrala škola a na dva roky som prerušil tanečnú kariéru,“ spomína.

Po maturite začal podnikať, žiaľ, tento sen ho čoskoro položil na lopatky. „Kvôli neuhradeným faktúram za trojmesačnú prácu som zostal bez financií. Mohol som sa vykašľať na zamestnancov a hľadať iné príležitosti, alebo všetky svoje úspory rozdeliť medzi svojich ľudí, aby mali peniaze pre vlastné rodiny. Zvolil som druhú možnosť,“ pokračuje s tým, že potreboval pauzu a chcel ísť do sveta. „Cieľom bola Amerika. Predtým som však ešte navštívil najlepšieho kamaráta vo Švajčiarsku a tam som opäť našiel zabudnutú lásku k tancu,“ vraví o zlomovom okamihu.

Zodral stovky topánok Vo Švajčiarsku napokon zostal a žije tam už takmer 13 rokov, pričom sa dlhodobo venuje výučbe tanca. Časom si v krajine pod Alpami založil dve školy - vo Frauenfelde a St. Gallene. O žiakov nemá núdzu, pretože ich láka na vlastné úspechy. „Stal som sa viacnásobným vicemajstrom Švajčiarska v latinskoamerických tancoch a trikrát som vyhral švajčiarsku Grand Prix,“ povedal s úsmevom učiteľ tanca, ktorý má slovenskú priateľku.

Vo svojej profesionálnej kariére sa najvyššie pohyboval okolo 110. miesta vo svetovom rebríčku, no časom, ako sa venoval svojmu biznisu, venoval väčšinu úsilia žiakom. Neskôr musel pribrať aj šikovných trénerov. „Dokopy máme asi 200 detí a rovnako veľa dospelých zákazníkov," vyratúva s tým, že veľký záujem je v jeho školách aj o svadobný tanec, kam chodí približne 70 párov ročne.

Najviac času mu však v poslednej dobe zaberala populárna televízna tanečná súťaž Darf ich bitten, ktorú vysielala televízna stanica SRF 1. „Tancoval som s nádhernou švajčiarskou misskou z roku 1999 Anitou Buri, nakoniec sme boli tretí. Očakával som, že hviezdy v telke budú mať hviezdne maniere, no nemajú. Sú to normálni ľudia,“ prezradil tanečník. A koľko topánok už zodral? „Stovky, už to nepočítam,“ dodal.