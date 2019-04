Lajčák chce odtajniť zmluvu o vojenských základniach: Ohrozí dohodu s Američanmi?!

Obranná zmluva s USA rozhádala koaličné strany a chvíľu sa kvôli nej spomínal aj pád vlády.

SNS na čele s Andrejom Dankom (44) videli za dohodou s Američanmi pokus o dlhodobú prítomnosť americkej armády na Slovensku či vybudovanie muničných skladov a z toho vyplývajúcu stratu suverenity. Minister zahraničia Miroslav Lajčák (56) odkázal, že ide o štandardnú vojenskú bilaterálnu zmluvu a po vyše mesiaci naťahovačiek avizuje, že v najbližších dňoch zverejnia text zmluvy.

O vojenskej zmluve medzi Slovenskom a Spojenými štátmi sa ešte stále rokuje, no šéf rezortu zahraničia Miroslav Lajčák počas návštevy v USA potvrdil, že jej text napriek tomu zverejnia. Sprístupnením materiálu sa podľa neho potvrdí, že dohoda nie je ohrozením pre Slovensko. „Mimochodom, Maďarsko túto dohodu so Spojenými štátmi podpísalo, takže predpokladám, že v najbližších dňoch sa text tejto dohody dostane aj na Slovensko a naši ľudia sa naň budú môcť pozrieť. Ja verím, že sa tým skončí to vymyslené strašenie ohrozením našej suverenity. Nemám pocit, že by Maďarsko podpisom tejto dohody prišlo dobrovoľne o svoju suverenitu,“ skonštatoval Lajčák.

Práve stratou suverenity argumentoval poslanec SNS Jaroslav Paška (64), podľa ktorého sa Američania miliónovými investíciami do modernizácie letísk a výstavbou muničného skladu v Kuchyni snažili pripraviť si pôdu pre budúce dlhodobé pôsobenie ich armády na Slovensku. „Súčasťou ich investície je aj podmienka o pobyte ich vojsk na našom území. Je to bilaterálna pomoc a je mimo rámca NATO. Celá iniciatíva je vyslovene výhodná zo strany USA, aby tu ich vojaci mali iné postavenie, osobitnú ochranu, štatút aj jurisdikciu,“ povedal Paška.

Nie je to bežné

Paškov stranícky šéf a predseda parlamentu Andrej Danko tvrdí, že bez protestov národniarov by obranná zmluva obsahovala aj prítomnosť americkej armády na našich letiskách. „Ďakujem pánovi Lajčákovi, že je v Spojených štátoch, že chce predostrieť novú zmluvu, ale takisto nedám zo seba ani zo SNS robiť hlupáka. Veľmi dobre viem, na čo som ho upozornil a veľmi dobre viem, že za pár miliónov eur by sme prišli o slovenské letiská,“ povedal Danko.

Podľa vojenského analytika Juraja Krúpu je neštandardné, aby sa dopredu zverejňovala zmluva, ktorá ešte nie je uzavretá. „Tým pádom môže dôjsť k ovplyvneniu procesu vyjednávania a následných zmien v zmluve, ktoré nemusia viesť presne k tomu, na čom by sa chceli strany dohodnúť. V podstate by sa mohlo zamedziť akémukoľvek ďalšiemu rokovaniu,“ dodal Krúpa.

Američania v Kuchyni už boli

- Vojaci USA používali letisko v Kuchyni viackrát v rámci vojenských cvičení. Išlo o výcvik príslušníkov amerických vzdušných síl v rámci NATO, ale aj v rámci bilaterálnych zmlúv medzi slovenskou a americkou stranou. Okrem jednotiek Spojených štátov využívali vojenské letisko v Kuchyni aj vzdušné sily krajín Vyšehradskej štvorky a príslušníci armád ostatných členských štátov Severoatlantickej aliancie.

Potrebujeme muničný sklad

Juraj Krúpa, vojenský analytik

- Rokovania sú stále otvorené, my potrebujeme muničný sklad tiež. Takže buď nám ho postavia Američania, alebo si ho postavíme my za vlastné. Toto celé je politické strašenie a bububu zo strany týchto ľudí, lebo si potrebujú formovať a burcovať voličov. Tie muničné sklady, ktoré sa tu majú stavať, majú byť pre nás, aj pre naše využitie. My nemáme takéto muničné sklady, a keď aj niekde máme, napríklad v okolí Sliača, tak ten je zastaraný a ja neviem, či tam ešte neskladujú náhradné diely. My jednoducho potrebujeme niekde tie zbraňové systémy skladovať.