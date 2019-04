Bacuľka vážila hrozivých 130 kg: Uvidíte sexicu na fotke č. 2, nebude veriť, že to je tá istá žena!

Keď mala 24 rokov, vážila Ariana Omipi 130 kilogramov. Vtedy si povedala dosť a vykročila na dlhú a náročnú cestu k zdravšiemu životu.

„Nikdy to nebolo jednoduché,“ napísala na svoj Instagram. Svoj život sa rozhodla zmeniť, kým bol ešte čas. Podľa portálu Boredpanda poukázala na fakt, že chudnutie nie je o hladovaní, ale najmä o zdravej vyváženej a hlavne pravidelnej strave. Začala, samozrejme, aj s cvičením, no najdôležitejším faktorom, ktorý jej pomohol dosiahnuť vytúžený cieľ, je mentálne nastavenie. „Prvé, čo som urobila, bolo to, že som sa nastavila pozitívne. Začala som dbať o svoje psychické zdravie.“

To však vôbec nebolo jednoduché. Keď začala pridávať na sociálne siete fotky svojho snaženia, stretla sa s desiatkami krutých komentárov, ktoré jej posielali neprajníci a závistliví ľudia. “Online kritika mi poriadne znepríjemňovala moju snahu, ťažko som to znášala.“ Ďalším krokom v jej boji s nadváhou bola operácia, pri ktorej jej chirurgovia zmenšili žalúdok. To je však jediný zákrok, ktorý podstúpila.

„Mám na tele množstvo prebytočnej kože, ktorá je pokrytá striami. Nedala som si ju však odstániť,“ povedala. Na svojich sociálnych sieťach sa snaží ženy nabádať k aktivite a snahe o zmenu. „Prečo začať dnes? No lebo o rok si poviete, keby som tak začala pred rokom, ja som začala a dnes oslavujem,“ napísala pod jednu svoju fotografiu. Za 4 mesiace sa jej podarilo schudnúť neuveriteľných 35 kilogramov a premenu si nevie vynachváliť. „Zmena je ťažká, no nie je horšie báť sa a nechať strach zastaviť vás vo vašej ceste?“ spýtala sa.