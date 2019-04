Herečka Haydu chcela pomôcť, prišiel nečakaný útok: Dohryzená od psa

Toto nečakala! O herečke Karin Haydu (41) je veľmi dobre známe, že patrí k vášnivým milovníčkam zvierat.

Netají sa tým, že doma má dokonca mačku, ktorá má zdravotné problémy a viackrát jej podávala prvú pomoc. Nedávno však na sympatickú brunetku zaútočil cudzí pes, ktorému sa snažila zo všetkých síl pomôcť.

Haydu sa nedávno dostala do situácie, na ktorú len tak ľahko nezabudne. Spolu s priateľmi z divadla sa vybrala do istého podniku, kde boli okrem nich aj ich domáci miláčikovia. Jeden z herečkiných známych si na stretnutie priviedol psa, u ktorého sa však náhle objavili zdravotné problémy. Akčná Haydu všetko chytila do vlastných rúk, nečakala však, čo bude nasledovať.

„Známeho pes začal mať prejavy epilepsie. Začalo ho triasť a ja som presne vedela, čo mám robiť, pretože mám kocúra, ktorý má tiež epilepsiu,“ prezradila Novému Času Karin, ktorá nevinnému zvieraťu okamžite podala prvú pomoc. Ako správna záchranárka ho potom vyviedla von na vzduch, kde sa však stalo niečo, čo nepredpokladala.

„Keď to doznelo, bol dezorientovaný, tak sme počkali. Chcela som ho brať von na vzduch, a keď som po ňom išla rukou, rafol ma,“ uviedla Haydu, ktorá celý život zachraňuje zvieratá. Až doteraz ju však žiadne nepohrýzlo. „Absolvovala som očkovanie proti tetanu a momentálne ešte beriem antibiotiká,“ dodala.