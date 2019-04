Brat Zuzany Čaputovej o budúcej prezidentke: Jej príbeh je taký slušný a obyčajný, až je nudný

Podporovala ju celá rodina! Za Zuzanou Čaputovou (45) počas cesty do paláca stáli všetci jej blízki.

Medzi nimi aj jej brat Daniel Strapák (49), ktorého sme na kávičke v Bratislave vyspovedali, aby nám o budúcej prezidentke prezradil niečo viac. Ako zobrali jej rozhodnutie vstúpiť do politiky a kedy sa o ňu naozaj báli?

Ste od Zuzany o tri roky starší, ako ste spolu vyrastali?

Často sa ma novinári pýtajú na túto otázku a čakajú nejakú pikošku, ale vždy ich musím sklamať. Ten jej príbeh je taký slušný a obyčajný, až je nudný. (smiech) Zuzka bola pokojné a rozvážne dieťa, dokonca ani počas puberty nemala žiadne divoké obdobie. Ani medzi sebou sme nikdy nemali nejaké zásadné nezhody, okrem tých, kto je na rade s upratovaním. (smiech) Ja som mal určite divokejšiu pubertu ako ona. V škole nesedela medzi utiahnutými dievčatami, ale zasa ani nepatrila medzi disko dievčatá s rukou hore. Bola taký zlatý stred.

Mala už odmalička nejaké črty, ktoré by naznačovali, že sa raz stane prezidentkou?

V podstate, keď sa nad tým zamyslím, tak ona odjakživa chcela pomáhať. Prejavilo sa to už počas práce na mestskom úrade, keď sa začala zaujímať o sociálne slabšie deti. Nie iba administratívne, ale spolu s kamarátkou organizovali pre ne pobyty na chate, výlety a podobne. Keď ju dnes tie deti stretnú v Pezinku, hovoria jej druhá mama. Potom prišla práca vo Via Iuris, kde zastupovala občanov v rôznych kauzách proti mocným. Ja som to spočiatku vnímal iba ako nejaký jej koníček, no teraz vidím, že to malo oveľa hlbší rozmer.