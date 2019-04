Bez Juraja Čurného si šou nevieme ani predstaviť: Čo všetko má na starosti v Chartshow?!

Už takmer päť rokov je neodmysliteľnou súčasťou markizáckej hudobno-zábavnej relácie Chart Show. Ako hudobný expert spolu s tímom ďalších kolegov zostavuje rebríček najúspešnejších slovenských a zahraničných hitov.

Juraj Čurný (52) pre Nový Čas Nedeľa porozprával o zákulisí šou, o tom, ako sa pred rokmi vyrovnal s tragédiou v rodine a prezradil tiež, z čoho má dnes najväčšiu radosť.

Diváci Chart Show vás poznajú ako hudobného experta, ktorý o muzike vie vari všetko. Napokon, roky ste pracovali v hudobnom priemysle. Čo je vlastne vašou úlohou pri nakrúcaní relácie?

Mojou hlavnou a primárnou úlohou v Chart Show je v jej prípravnej časti zostaviť rebríček, teda vybrať 12 pesničiek a dať ich do poradia. V realizačnej časti, počas nakrúcania, musím byť pripravený na všetečné otázky Adely Vinczeovej, prípadne hostí a vniesť do relácie, ktorá má primárne zábavný charakter aj nejaký „edukatívny“ prvok. Znamená to povedať k pesničkám niečo zaujímavé, o čom možno ľudia nevedia. Pripravujem aj popisky k jednotlivým skladbám. Keďže je to hudobno-zábavná relácia, ja som tam za tú hudbu, za zábavu je tam primárne Adela. Ale ono sa to niekedy premieša a ja sa stanem zábavným prvkom a Adela s hosťami prinesú zaujímavé informácie.

Stretávate sa s tým, že ľudia nie sú spokojní s vaším výberom piesní v rebríčku?

Ľudia pochopili, že tak ako to vyplýva z názvu, je to chart – rebríček, ale aj šou, teda zábava. To, že pesničky sú v poradí 1. až 12., ešte neznamená, že ide o vedecké pojednanie na danú tému. Ale keďže relácia by mala gradovať, tak chceme, aby na prvých miestach boli pesničky, ktoré najviac rezonujú s témou a zároveň aj s naším publikom. To, že je to v istom poradí, nie je bezvýznamné, ale v zásade to ani nie je smrteľne určujúce. Pesnička na 12. mieste nie je 12-krát horšia ako prvá.