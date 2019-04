Žena 11 rokov konzumuje len surovú stravu: Nebudete veriť, koľko má rokov!

Tipnete si, koľko má táto žena rokov?

Heather Hill z Kanady má 56 (!) rokov a je hrdou babičkou. Tvrdí, že 11 rokov dodržuje výhrade raw diétu, vďaka ktorej sa cíti mladšia, energickejšia a silnejšia. A je to na nej vidno!

Matka troch detí a babka 4 vnúčat sa stala najprv vegetariánkou a neskôr prešla na surovú stravu. Všetko sa začalo v roku 2008, keď začala s raw vegetariánstvom. Konzumovala surové mlieko, syr, kefír a jogurt. Jednou z najväčších mylných predstáv, ktoré ľudia pri raw stravovaní podľa Heather majú, je to, že môžu jesť len šaláty. Ona to chce vyvrátiť, pretože si vychutná aj hamburger, pizzu či wrap. "Surová strava znamená, že konzumujete len surové potraviny, ktoré tepelne neupravujete nad 46 °C, a to udržuje živiny v potrave nedotknuté," vysvetľuje pre dailymail.co.uk.

Heather, ktorá je vyštudovaná zdravotná sestra, tvrdí, že vďaka stravovaniu má viac energie, menej pociťuje bolesť, váha jej prestala kolísať a jej pleť je jasnejšia. Keďže má stále dostatok energie, pravidelne sa venuje športom - joge, pilatesu, turistike, plávaniu či bicyklovaniu.

Každému, kto chce začať s týmto stravovaním odporúča najskôr konzumovať jedno surové jedlo denne a postupne pridávať ďalšie.