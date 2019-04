Šokujúce informácie o páde lietadla, ktorý neprežili aj štyria Slováci: Boeing sa zmohol iba na jednu vetu

Americká spoločnosť Boeing vo štvrtok oznámila, že podnikne "úplne všetky" potrebné bezpečnostné opatrenia, aby zaistila spôsobilosť svojich strojov lietať.

Vyjadrila sa tak po minulomesačnej tragickej havárii svojho lietadla v Etiópii, pri ktorej zahynulo všetkých 157 ľudí na palube vrátane štyroch Slovákov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Vyhlásenie spoločnosti nasledovalo len niekoľko hodín po tom, čo etiópski vyšetrovatelia v správe s predbežnými závermi uviedli, že piloti osudného Boeingu 737 MAX 8 pred zrútením do poľa 10. marca opakovane vykonali postupy odporúčané spoločnosťou Boeing, keď sa snažili stroj ovládnuť a havárii zabrániť.

"Pozorne preskúmame... predbežnú správu a podnikneme úplne všetky dodatočné kroky potrebné na zvýšenie bezpečnosti našich lietadiel," napísal vo vyhlásení šéf oddelenia Boeingu pre komerčné lietadlá Kevin McAllister.

Posádka havarovaného lietadla spoločnosti Ethiopian Airlines vykonala počas letu 10. marca všetky potrebné postupy, avšak napriek tomu nedokázala lietadlo ovládať, uvádza sa v predbežných záveroch vyšetrovania zverejnených vo štvrtok.

Etiópska ministerka dopravy Dagmawit Mogesová sa na tlačovej konferencii odvolávala na údaje z tzv. čiernych skriniek lietadla. Z vyšetrovania vyplýva, že lietadlo samovoľne prešlo do strmhlavého letu. V predbežnej správe sa uvádza, že Boeing by mal preveriť systém ovládania letu a rovnako by ho mali skontrolovať i letecké úrady ešte predtým, ako sa lietadlo uvedie do prevádzky.

Riaditeľ spoločnosti Ethiopian Airlines Tewolde GebreMariam vyhlásil, že je hrdý na to, že piloti sa do poslednej chvíle usilovali pádu lietadla zabrániť. "Sme veľmi hrdí na našich pilotov, že dodržali pokyny výrobcu (platné) pre stav núdze, ako aj na vysokú úroveň ich profesionálnych výkonov v takej extrémne ťažkej situácii," povedal GebreMariam a znova vyjadril sústrasť rodinám obetí.