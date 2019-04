Študent košickej univerzity sa pokúšal o úplatok: Zaujímavé odhalenie z minulosti

Rozruch na košickej akademickej pôde! Študent Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) skončil na polícii. Podľa rektora sa už druhýkrát pokúsil podplatiť zamestnancov školy. Mladíka ukrajinského pôvodu obvinili z podplácania a prípad prevzala Národná kriminálna agentúra.

O prípade informovala polícia v stredu prostredníctvom sociálnej siete. „Študent Technickej univerzity v Košiciach poskytol druhej osobe úplatok vo forme bielej obálky. Vnútri sa nachádzala finančná hotovosť vo výške 1 500 €. Úplatok mal poskytnúť na to, aby mu pomohla a doposiaľ presne nezisteným spôsobom zabezpečila, aby mohol pokračovať v štúdiu,“ prezradili muži zákona.

Podľa rektora univerzity Stanislava Kmeťa sa celý incident odohral na študijnom oddelení stavebnej fakulty. „Študent vbehol dnu, hodil na pult obálku, otočil sa a zmizol preč,” uviedol rektor s tým, že keď si pracovníčky všimli toto neštandardné konanie, oznámili to hneď dekanovi, jemu a následne aj polícii. „Bolo to už druhýkrát, čo sa dotyčný pokúsil o úplatok. Predtým to skúšal asi pred polrokom. Vtedy to bolo viac adresné, vošiel učiteľovi do kancelárie a pokúšal sa mu nechať balíček. Malo ísť o nižšiu sumu, okolo 200 €, a bonboniéru. Učiteľ to, samozrejme, nahlásil a odniesol na dekanát, tiež sme to riešili s políciou,” uviedol Kmeť.

Pre začaté vyšetrovanie sa rektor viac k prípadu nevyjadril. Dodal však, že ak sa preukáže vina študenta, určite bude potrestaný a vylúčený. „S istotou to vieme potvrdiť až po skončení vyšetrovania,” zakončil.

Hovorca Prezídia PZ SR Michal Slivka uviedol, že k skutku došlo 18. marca. „K osobe, ktorej mal byť úplatok poskytnutý, sa nebudeme vyjadrovať, keďže malo dôjsť len k podplácaniu. To je aj dôvod, prečo je trestné stíhanie a obvinená osoba len za podplácanie,“ uviedol Michal Slivka s tým, že v prípade preukázania viny hrozí študentovi väzenie od pol roka do troch rokov.

Počuli ste o úplatkárstve či kupovaní študentských prác?

Adam (21)

V našom kolektíve nie, ale všeobecne som počul, že sa to tu deje.

Matej (22)

Počul som už o tom, že na niektorých fakultách sa to robí, ale malo ísť o kupovanie zadaní a prác medzi študentmi.

Patrik (21)

Áno, dokonca má ísť aj o bakalárky či diplomovky. O obdobnom prípade, keď sa mal podplácať učiteľ, som nepočul.