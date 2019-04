Médiá v tom majú jasno: Tourminator vo Flámsku obrovským favoritom

Slovák Peter Sagan sa ocitol medzi desiatkou cyklistov, ktorých treba najviac sledovať na nadchádzajúcich pretekoch Okolo Flámska.

Spolu so Saganom (Bora-Hansgrohe) sa na zozname favoritov podľa špecializovaného webu CyclingNews ocitli aj šampióni z posledných dvoch rokov Belgičan Philippe Gilbert (2017) z tímu Deceuninck - QuickStep a Holanďan Niki Terpstra (2018) z Direct Énergie.

Vo výbere toho najzaujímavejšieho, čo ponúkne prvá aprílová nedeľa vo Flámsku, sú aj ďalší traja Belgičania Greg van Avermaet (CCC Team), Oliver Naesen (AG2R la Mondiale) a Wout van Aert (Jumbo-Visma), Holanďan Marthieu van der Poel (Correndon-Circus), Dán Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Austrálčan Michael Matthews (Sunweb) a tiež víťaz nedeľňajších pretekov Gent-Wevelgem Nór Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates).

"Museli by sme vyčerpať všetky superlatívy, ak by sme chceli opísať možnosti Petra Sagana na víťazstvo v monumentálnej klasike. Všetci sú si vedomí toho, že viaceré už vyhral a ďalšie zasa získa v budúcnosti," píše portál CyclingNews a pokračuje v opise Saganových ambícií na Okolo Flámska: "Slovák má len jedno víťazstvo v tomto roku, ale na prvej monumentálnej klasike Miláno - San Remo skončil štvrtý štyri dni po tom, čo sa skončilo Tirreno-Adriatico, kde nebol zdravotne v poriadku, Tohtoročné preteky Okolo Flámska budú možno ešte tvrdšie ako v uplynulých rokoch, ale víťazný pozdrav od Sagana v cieli by nebol veľkým prekvapením. Samozrejme, podmienkou toho je absolútne najlepší výkon, akého je schopný."

Tradične jeden z vrcholov prvej časti cyklistickej sezóny sa bude odohrávať medzi Antverpami a Oudenaarde a cyklisti budú musieť absolvovať 270,1 km. Sagan sa na menoslov víťazov týchto legendárnych pretekov dostal už v roku 2016, keď famóznym nástupom na Paterbergu 13 km pred cieľom ovládol storočnicové vydanie Okolo Flámska.