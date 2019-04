Lekári pri pôrode Jarka († 1) pochybili, o rok zomrel: Sviečky mu nedávame na tortu, ale na hrob...

Dnes by oslavovali narodeniny svojho milovaného dieťaťa, miesto toho však pôjdu na jeho hrob. Rodinka z Popradu žiali za prvorodeným a jediným synčekom Jarkom († 1).

Keď sa chlapček narodil, mal okolo krku obtočenú pupočnú šnúru a nedýchal. Pár dní po oslavách 1. narodenín zomrel. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) skonštatoval, že lekári pri pôrode pochybili.

Rodičia Nikola (27) a Jaroslav (27) sa na prvé dieťatko veľmi tešili. „Tehotenstvo bolo rizikové. Placenta bola nižšie, ako bolo žiaduce. A preto sa dlho zvažoval pôrod cisárskym rezom. Týždeň pred pôrodom sa však situácia zmenila, placenta sa posunula o 2 cm, preto mal pôrod prebehnúť prirodzeným spôsobom,“ spomína zronený otec.

Dieťatku sa však na svet nechcelo, mamička ho nevedela vytlačiť. „Bol som v sále a boli to najhoršie minúty môjho života. Na pomoc zavolali primára. Pýtal sa ma, či má dieťatku pomôcť na svet kliešťami, alebo cisárskym rezom. Veľmi ma tým prekvapil. Potom prišiel náš chlapček na svet prirodzeným spôsobom. Neplakal ani nedýchal. Museli ho oživovať,“ spomína na strašné chvíle Jaroslav.

V lekárskej prepúšťacej správe z popradskej nemocnice sa priamo konštatuje: „Porodené hypotonické dieťa. Vztýčená predná rúčka. Pupočník 2x okolo krku.“

Zlyhalo mu srdiečko

Chlapčeka previezli do Prešova. Tam skonštatovali, že malému Jarkovi odumierajú mozgové bunky. „Aby proces zastavili, umiestnili ho do inkubátora, kde mu 3 dni chladili telíčko na teplotu 33,5 stupňa, aby sa proces zastavil, čo sa aj podarilo,“ spomína Nikola. Jarko bol v nemocnici 40 dní, spočiatku v umelom spánku.

„Potom nám povedali, že ho môžeme umiestniť do ústavnej starostlivosti. To, samozrejme, neprichádzalo do úvahy,“ opisuje utrápený otec s tým, že chlapček podstupoval rozličné rehabilitácie a pomoc hľadali i v Česku. Rodičia verili, že sa ich synček dostal z najhoršieho. Žiaľ, nestalo sa. „Vlani v apríli musel ísť znova do nemocnice pre zápal pľúc. Potom nám už len oznámili, že zomrel na zlyhanie srdiečka. Bolo to hrozné,“ vraví otec.

Pokuta 1 000 €

Rodičia podali trestné oznámenie na polícii a obrátili sa aj na ÚDZS. „Úrad na základe vykonaného dohľadu skonštatoval, že rodičke nebola správne poskytnutá zdravotná starostlivosť, konkrétne diagnostické a liečebné postupy na gynekologicko-pôrodníckom oddelení Nemocnice Poprad neboli u pacientky počas pôrodu realizované správne a včas. Úrad v danej veci uložil poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v správnom konaní finančnú pokutu vo výške 1 000 €,“ uviedla hovorkyňa ÚDZS Radoslava Muchová.

„Predstavovali sme si, že z neho vyrastie futbalista a namiesto toho takmer denne navštevujeme hrobček na popradskom cintoríne,“ dodali rodičia. Nový Čas oslovil popradskú nemocnicu i políciu, ktorá prípad vyšetruje, do uzávierky sa však nevyjadrili.