Vzťah susedov k postihnutému Róbertovi dojíma: S láskou ho opatrujú už 20 rokov

Láska, aká sa len tak nevidí! Aj keď je v dôsledku detskej mozgovej obrny Róbert Hausner (38) z Kľačna celý život pripútaný na invalidný vozík, má neuveriteľný entuziazmus. Môžu za to nielen jeho rodičia Helena a Beňadik, ktorí mu obetovali život, ale aj susedia, ktorí s ním nie sú v príbuzenskom vzťahu.

To však manželom Idrányiovcom vôbec neprekáža, popri práci v zahraničí a výchove 4 detí a 7 vnúčat sa starajú aj o hendikepovaného suseda.

Láska, ktorú dáva znevýhodnenému mladíkovi manželský pár, dojíma. Spoznali ho pred 20 rokmi v Prievidzi na diskotéke, kde Ladislav Idrányi (59) pracoval ako biletár. Vozičkára Róberta (38) tam vzali kamaráti, aby sa zabavil. „Prirástol mi k srdcu už pri prvej návšteve u nás. Ale nielen mne, aj mojej žene a deťom. Je to člen rodiny a dnes sa ma na neho pýtajú aj známi,“ hovorí Ladislav.

Manželia pre hendikepovaného mladíka doslova žijú. Ich najstarší syn s ním chodí na futbal, mladší, ktorý je trojnásobným majstrom sveta v kick­boxe, berie Róberta na turnaje a podujatia. Sused na vozíčku nechýba na žiadnej svadbe, výletoch a oslavách. Nájdu si na neho čas a dokonca mu každý deň aj telefonujú. Manželia pritom cestujú za prácou aj do zahraničia a pomáhajú svojim 4 deťom a 7 vnúčatám.

„Keď k nám Róbert prišiel na dvor, bola to láska na prvý pohľad. Naše deti k nemu priľnuli, má neodolateľnú auru. Chcete sa ho dotknúť, objať ho,“ vraví Iveta Idrányiová (56). Róbert pri ich slovách plače: „Sú to moji druhí rodičia, berú ma ako svoje 5. dieťa. Dávajú mi lásku a ja som sa na nich tak naviazal, že by som si život bez nich nevedel predstaviť,“ vyznal sa. Jeho mama Helena len nedávno pochovala manžela Beňadika († 63) a so synom zostala v dome sama. „Som za nich veľmi vďačná, sú obrovskou pomocou pre Robka a boli aj pre nás s manželom,“ prezradila.

Otec Beňadik vychovával syna obetavo, 40 rokov ho nosil v náručí a raz ho na chrbte vyniesol aj na vrch Kľak. Šťastné manželstvo, ktoré muselo prekonať nielen ťažkú chorobu syna, ale aj smrť dvoch ďalších detí, sa skončilo po 39 rokoch spoločného života. Róbert sa však trúchleniu a bolestiam srdca i tela nepoddáva, aj vďaka láske susedov. Práve oni ho aj s mamou presvedčili, aby išiel na operáciu a rehabilitačné liečenie v Piešťanoch. Po nich sa mu uľaví od bolestí a kŕčov a zlepší sa aj jeho zdravie. Prvýkrát zorganizoval zbierku a požiadal ľudí o finančnú pomoc. „Napísal som na sociálnu sieť, ďakujem všetkým, čo mi prispeli a možno ešte prispejú,“ dodal s nádejou Róbert.