Pre autíčko z bazára zhorel dom za státisíce eur: Spoveď zúfalej rodiny zo Žiliny, ktorá prišla v okamihu o všetko

Počítajú škody! Žilinčan Jozef sa v nedeľu vybral spoločne so svojou dcérkou (5) na návštevu za starým otcom. Dievčatko sa tešilo, že sa povozí na žltom autíčku, ktoré jej dedo podaroval na narodeniny.

Keď však syn prichádzal k domu, už z diaľky videl šľahajúce plamene. Okamžite sa rozbehol pomôcť hasiť, no proti obrovským plameňom boli bez šance. Škoda je takmer 300-tisíc eur. Podľa Jozefa vznikol požiar zo skratu pri nabíjaní elektrického autíčka.

Osudná posledná marcová nedeľa bude navždy mátať celú Jozefovu rodinu. „Išli sme na návštevu, keď zrazu vidím plamene. Utekal som, rýchlo preskočil plot, držiac už v ruke hasiaci prístroj. Hasil som obrovské plamene, ako som mohol, no bolo to márne,“ hovorí zúfalý Jozef, ktorý dom svojmu otcovi postavil iba pred ôsmimi rokmi. Dedko Jozef sa rozhodol ešte skôr, ako príde jeho milovaná vnučka, že dá nabiť autíčko, ktoré jej kúpil prostredníctvom bazárového predaja na narodeniny za približne 130 eur.

„Obe moje dcérky sa na autíčku vozili. Ony ho milovali, ale ani jednému z nás by nikdy nenapadlo, že nám autíčko zníčí dom,“ zúfa si nešťastný syn, ktorý ani len netuší, čo bude teraz robiť. Oprava totiž bude stáť obrovské peniaze, ktoré nemá. „Škoda spôsobená požiarom bola predbežne vyčíslená na 250 - 300-tisíc eur,“ informovali hasiči na facebooku.

Skrat z autíčka?

„Nevieme, ešte čo je príčinou, no zrejme tam vznikol skrat z autíčka. Asi tam bola zlá elektrina,“ zúfa si s plačom Jozef, ktorého teší aspoň fakt, že jeho otec je nažive. Dedko po tom, ako videl, že začala horieť garáž, kde sa autíčko nabíjalo, začal rýchlo hasiť. Na pomoc mu prišiel aj sused, no obaja sa nadýchali hustého dymu a skončili v nemocnici.

„Dedko je už z nemocnice doma a sused tiež,“ povedal Jozef, ktorý svojho otca po tragickom požiari zobral bývať k sebe. Osemročný dom je kompletne zničený. „To všetko spadlo dolu, ako strecha horela, tak to úplne zničilo celý dom. Je neobývateľný,“ vraví so smútkom v hlase. Zatiaľ netuší, čo si počne. Ľudia sa mu už však ozývajú a chcú ho podporiť, za čo je vďačný. „Vážim si to,“ dodáva Jozef, ktorého teraz čaká to najhoršie - vypratať celý dom a všetko zahodiť.