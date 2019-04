Zápis do tried pre malých géniov: Teo v 3 rokoch dokázal to, čo sa väčšina detí učí až v škole

Drobci vedia čítať aj písať. Na ZŠ Ďumbierska sa v utorok uskutočnil zápis detí do I. ročníka. Prišli aj budúci prváčikovia, ktorí ašpirujú do tried pre mimoriadne nadané deti. Táto škola je v tomto smere jedinou v Banskobystrickom okrese. Prvýkrát si ju prišiel pozrieť aj šikovný Teo (5).

„Vlani sme zapísali ročník nadaných, ale pred dvomi rokmi sa nám nepodarilo získať dostatočný počet detí,“ hovorí Patrik Ferianc, riaditeľ ZŠ Ďumbierska a pokračuje. „Mali sme zapísané len štyri, ktoré mali aj potvrdenie z poradne. To je pre nás veľmi dôležité. Deklaruje, že deti majú splnené atribúty na nadanie.“

Tohto roku sa doteraz prihlásili traja nadaní budúci prváci. Tento počet sa však môže zmeniť, lebo niektorí rodičia o projekte nevedia. Ďalší zase netušia, že ich dieťa je nadané a zistia to, až keď chodí do prvej triedy. Na prvom stupni je strop 12 žiakov v triede a na druhom 15. Súčasťou takejto triedy by mohol byť na budúci školský rok aj Teo.

„Čítať písmenká vedel, už keď mal 3 roky. Jeho písanie vychádzalo z toho, že ich vedel čítať a začal sa o to zaujímať. Iba si tak čarbal a začal vnímať aj tie znaky. Zaujíma sa o rôzne veci, mal obdobie, keď to boli vlajky. Ale najviac ho zaujímajú autá. To, či sa teší do školy, ťažko povedať. Berie to ako fakt,“ prezradili o nadanom synčekovi otec Marcel s mamou Monikou.

Čo musí nadané dieťa spĺňať

- IQ 130 a viac

- frustračná tolerancia, aby zvládalo aj neúspech

- kreativita, vlastný názor