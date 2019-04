Štát zháňa posily do ozbrojených zložiek: Na aký plat lákajú vojakov či policajtov?

Nedostatok ľudí na našom pracovnom trhu neriešia len súkromné firmy, ale boria sa s ním aj ozbrojené zložky.

U vojakov má záujem zvýšiť náborová kampaň, ale aj pripravované zvýšenie platov. S nedostatkom nových ľudí sa borí aj polícia a ďalšie zložky. Koľko majú voľných miest, aké platy ponúkajú a kde majú najväčší problém zaujať ľudí, aby k nim vstúpili?

Na Slovensku máme v poslednom období historicky najnižšiu nezamestnanosť. Problém zohnať nových ľudí majú aj vojaci. Pomôcť má spustená náborová kampaň. „Verím, že nikto v Slovenskej republike nespochybní to, že naši profesionálni vojaci sú hrdinovia, pretože práve oni sú garantmi našej bezpečnosti. Zároveň verím, že týmto heslom motivujeme mladých ľudí pre vstup do Ozbrojených síl SR, pretože som presvedčený, že každý mladý človek chce byť hrdinom,“ vysvetlil minister obrany Peter Gajdoš.

Motiváciou by malo byť aj plánované zvyšovanie platov pre vojakov až do výšky 30 %. „Dlhodobo evidujeme 92 % obsadenosť v polícii, čiže nám chýba do 2 000 policajtov,“ vysvetlila Silvia Keratová z ministerstva vnútra. Slovenská informačná služba sa k personálnym otázkam vyjadruje iba v rámci výročných správ. Podľa poslednej zverejnenej mali neobsadených asi 8 percent miest.

Ľudí hľadajú aj vo väzenskom zbore. Najväčší problém majú ozbrojené zložky v regionóch, kde je dostatok práce. „Najviac nám chýbajú v regiónoch s veľkou zamestnaneckou konkurenciou (v Bratislavskom a Trnavskom kraji),“ doplnila Keratová z ministerstva vnútra.

Vojaci Otvoriť galériu Vojaci Zdroj: anc

Chýba: 3 800 osôb

Nástupný plat: od 821,96 € do 1 140,50 € netto

● Najväčší deficit: IT špecialisti, zdravotníci, inžiniersko - letecké služby a ďalšie

● Po prijatí: absolvujú základný výcvik, následne odborný

podľa zamerania (kadeti vysokých

škôl ho absolvujú na začiatku štúdia)

● Plat po zaradení do útvaru v čistom: vojak 2. stupňa: od 821,96 do 867,03 € * poručík: 1 033,53 do 1 140,50 € *

● Ďalšie výhody: výrazný rast platu v tomto roku, počas výcviku bezplatné ubytovanie, strava a výstro

(* plus možné príplatky)

Policajti

Chýba: 2 000 osôb

Nástupný plat: 1 000 € brutto

● Voľné pozície: preferujú obsadzovanie miest, kde postačuje SŠ vzdelanie

● Po prijatí absolvujú: základné policajné vzdelanie (10 mesiacov), možnosť prijatia mladších ako 21 rokov, ako kadetov (absolvujú školu 1 rok)

● Plat po zaradení do útvaru v hrubom: Bratislava: cca 1 200 € Mimo hlavného mesta: 1 000 €

Väzenská a justičná stráž Otvoriť galériu Väzenská a justičná stráž Zdroj: anc

Chýba: 208 osôb

Nástupný plat: 892 € brutto

● Po prijatí absolvujú: základné odborné vzdelanie (12 týždňov), špecializované vzdelanie (2 týždne)

● Plat po nástupe v hrubom: 892 €, počas vzdelávania krátený o 20 %

Základné podmienky vo všetkých zložkách

● Vek od 21 rokov (u vojakov 18)

● Minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou

● Úspešne absolvovať psychotesty

● Prejsť lekárskym vyšetrením

● Zvládnuť fyzické testy

● Čistý register trestov, spoľahlivosť

● Plusom je možnosť odchodu do výsluhového dôchodku pre novonastupujúcich príslušníkov po 25 rokoch služby