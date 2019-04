Blondínka porodila synčeka, no dlho sa netešila: Po jednom telefonáte sa jej zrútil svet

Chvíle šťastia a potom krutá rana! Mladá žena dostala šokujúcu správu tesne po pôrode.

Lisa z austrálskeho Sydney sa tešila z príchodu svojho druhého dieťaťa – syna Natea. Mladá žena bola šťastná, že jej synček bol zdravý napriek tomu, že prišiel na svet sedem týždňov pred plánovaným termínom. Dva dni po pôrode, keď sa zotavovala na nemocničnom lôžku, dostala od priateľa šokujúcu správu.

„Po niekoľkých otázkach, ako sa má Nate, vytiahol na mňa, že ma opúšťa. Tvrdil, že to nefunguje, že nie je šťastný,“ cituje The Sun blondínku. „Položila som, zhlboka sa nadýchla a potom som plakala na podlahe chladnej, neosobnej nemocničnej miestnosti. Trvalo to asi päť minút, ale mne sa zdalo, že to boli hodiny. Ale toto bol skutočný život, večný optimista vo mne bol zrazu porazený,“ pokračovala Lisa.

Austrálčanka si uvedomila, že zrazu je na dve malé deti sama a bez peňazí. Lisa totiž opustila svoju prácu v PR, aby vychovávala svojich synov. Mladá matka to však nevzdala. Istý čas bola na štátnych dávkach, no neskôr si vybudovala vlastnú PR agentúru. Po šiestich mesiacoch bola schopná zamestnať si vlastný tím a jej biznis začal vynášať. „Moje sny o vytvorení rastúceho biznisu s tímom talentovaných ľudí sa stali realitou – vďaka mnohým bezsenným nociam a množstva práce. Postavila som si svoj vlastný dom a vlani som sa presťahovala,“ hovorí nadšene Lisa, ktorá sa o svojom príbehu rozhodla dokonca napísať knihu.