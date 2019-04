Moderátor Voštinár prestal prijímať kšefty: Tajná dohoda s Jojkou!

Zaťal sa! Moderátor Vlado Voštinár (55) je dlhoročnou stálicou Jojky. Na mediálnom výslní sa vyhrieva už desaťročia a nazbierané skúsenosti už zúročil v mnohých projektoch.

Tvár relácií Nové bývanie, Nové bývanie dizajn či Inkognito sa však najnovšie rozhodla povedať svojmu chlebodarcovi rázne nie. Moderátor Novému Času prezradil, prečo si v blízkom čase nechce tľapnúť na ďalšiu spoluprácu. Vlado Voštinár divákov už dlhé roky sprevádza svetom realít aj nevšedných povolaní, ktoré hádajú celebrity.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Rozhodol sa však zatiahnuť ručnú brzdu. „Máme s Jojkou takú džentlmenskú dohodu. Momentálne nechcem, aby mi pribúdali nové projekty. To sú výroby, kde veľká časť sa nakrúca mimo Bratislavy a vyrábať týždňovky znamená veľmi veľa roboty. A do toho chodím čítať komentáre, takže sme sa dohodli, že do nových projektov zatiaľ nepôjdem,“ povedal Novému Času moderátor, ktorý je tvárou relácií Nové bývanie, Nové bývanie dizajn a Inkognito.

Už si vyberá

Ďalším prípadným kšeftom dal Voštinár jednoznačnú stopku a niektoré aj odmietol. „Rozprávali sme sa o nejakých spoluprácach, no potom sme sa vrátili k tomu, že necháme to tak. Možno ak o pol roka, o rok niečo bude a budem mať pocit, že už som trošku „vydýchaný“ a mám zas energiu, tak sa môžeme baviť o nových projektoch,“ vysvetlil Voštinár, ktorého práca prevalcovala natoľko, že osekal niektoré doterajšie aktivity.

„Keď toho bolo veľa, povedal som si, že budem selektovať eventy, že už nepoviem na každý telefonát áno. A s televíziou sme sa dohodli, že už nebudem robiť Jojku v meste,“ dodal moderátor s tým, že pri ponukách na moderovačky vždy zvažuje, či radšej neuprednostní potrebný oddych. Jojkár nemusí kývnuť na všetko aj vďaka svojmu rekreačnému areálu v Trenčianskej Teplej, ktorý mu kráľovsky vynáša.