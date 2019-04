Hrôza v reedukačnom centre: Mladík pripravoval vraždu vychovávateľa a útek

Pred viac ako desiatimi rokmi v reedukačnom centre v obci okresu Rimavská Sobota vtedy 16-ročný mladík pripravoval útek zo zariadenia a vraždu vychovávateľa.

Tínedžer z reedukačného centra v obci okresu Rimavská Sobota pripravoval v roku 2008 útek zo zariadenia a úkladnú vraždu vychovávateľa. "Nemali sme vtedy tušenie, čo sa v tom zariadení malo odohrať. Príprava vraždy vychovávateľa sa tajila, akoby to bolo štátne tajomstvo. Pravdu sme sa dozvedeli až po rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici," povedal obyvateľ obce, v ktorej sa dráma mala odohrať.

Útek zo zariadenia plánoval a vraždu pripravoval mladík z Banskej Bystrice. Jeho vtedajší kamarát s násilným útekom nesúhlasil. Hrával futbal a mohol z centra odísť hocikedy. Mladík, ktorého súd poslal za mreže, plánoval zavraždiť službukonajúceho vychovávateľa. Zamestnanca domova chcel zabiť bodnutím do krku a ubitím. Chcel mu zobrať telefón, peniaze a kľúče, aby sa dostal von.

Mladík sa do ústavu dostal po rozhodnutiach súdov. Mal problémy so záškoláctvom, drobnými krádežami a inými prečinmi. Spolu s kamarátom, ktorého na čin nahováral, bývali spoločne v jednej izbe, a to asi týždeň.

Na vražedný útok tínedžer zohnal kovový hák, nožnice a špicatú drevenú násadu, ktoré ukryl na toalete. Brutálny útok sa nakoniec neodohral, jeden z chlapcov totiž prípravu hrôzostrašnej udalosti oznámil.

Tínedžer tvrdil, že je nevinný. Krajský súd v Banskej Bystrici však odvolanie voči prvostupňovému rozsudku 42 mesiacom zamietol, sudca nariadil výkon trestu. Mladíka eskortovali do väznice pre mladistvých.

"Nevieme, čo sa s tým chlapcom nakoniec stalo. Či sa za mrežami polepšil, alebo naopak, ešte viac pokazil," dodal muž, ktorý sa na udalosť pamätá.

Vražda v ústave v Česku

1999 - Súd v Prahe vymeral 8-ročný trest pre Dominika Kalendu, ktorý vo výchovnom ústave v Chrastave samorastom zabil vychovávateľku († 48) a druhej spôsobil ťažké zranenie.