Pálffyho prvý zápas s umelou hokejkou: Drevené mi už došli

Vydarená akcia! Fanúšikovia hokeja mali v stredu podvečer možnosť vidieť na zimnom štadióne v Skalici hviezdy, ktoré v minulosti získali pre náš hokej najväčšie úspechy na medzinárodnej scéne.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Takmer po troch rokoch absolvoval súťažný duel aj legendárny útočník Žigmund Pálffy (46). Denníku Nový Čas priznal, že prvýkrát nemal v ruke drevenú hokejku, ktorá ho zdobila celú kariéru, ale kompozitovú!

Fanúšikov do hľadiska na Záhorí prilákal exhibičný duel slovenských hviezd proti výberu Izraela, v ktorom však nastúpili naturalizovaní Rusi. Tento tím predtým odohral dva súboje aj s českými esami a do Skalice ich priviedol Milan Nový, bývalá česká legenda, ktorá získala v minulosti aj dva tituly majstra sveta. Hoci Slováci súpera rozdrvili 18:3, fanúšikovia i samotní hráči si duel užívali. „Bola to vydarená akcia, som rád, že prišlo toľko ľudí, pretože som mal obavy, keďže Skaličania na hokej trošku zanevreli. Myslím si, že takýchto akcií by mohlo byť viac,“ vyjadril sa Pálffy, ktorý naposledy odohral exhibičný duel v auguste 2016 na rozlúčke Ľuba Višňovského.

„Bolo to už dávno, preto som musel na tento duel aj potrénovať,“ zasmial sa Žigo, ktorý prekvapujúco nenastúpil na zápas so svojou tradičnou drevenou hokejkou, s ktorou hrával celú kariéru. „Už mi došli, tak som hral s touto umelou, ale to sa nedá porovnať s drevenou. Jožko Stümpel mi povedal, že na Ukrajine ešte vyrábajú drevené,“ doplnil Žigo. „Som rád, že sme sa takto stretli a spolu si opäť zahrali a zaspomínali. Hokej ma ešte baví, stále hrám druhú ligu a ešte sa nechystám zavesiť korčule na klinec,“ vyjadril sa aj ďalší majster sveta Stümpel.

Spokojný s akciou bol aj manažér podujatia Štefan Pjontek, ktorý dokázal dať dokopy slovenské legendy, ktoré koučoval Július Šupler, i generálny manažér Miro Šatan, ktorému zdravotné problémy zabránili nastúpiť. „Mám problém s kolenom, preto som nemohol nastúpiť,“ vysvetlil Šatan.