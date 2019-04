Mladí rodičia si práve kúpili dom, do ktorého sa chceli sťahovať: Tragická smrť otca dvoch detí

Paul Rees († 28) z Carmarthenu vo Walese za záhadných okolností zranil rebrík z povaly.

Muža okamžite odviezli do nemocnice. Prepustili ho s liekmi proti bolesti, no o dva dni nato opäť upadol do agónie, ktorú mu spôsobovala bolesť, a zakrátko zomrel. Podľa Mirror príčina jeho smrti ešte stále nebola objasnená.

Paul bol kapitánom amatérskeho futbalového tímu. Zanechal po sebe partnerku Amy Skinner a dve deti Riley Jay (6) a Daisy Joy (18 mesiacov). Jeho otec Eryl Rees povedal: "Je to hrozne smutné a šokujúce. Spolu s Amy si práve kúpili dom v meste a chceli sa sťahovať." Podľa jeho slov sa celý incident stal v piatok, v sobotu bolo všetko v poriadku a v nedeľu ho zase zobral do nemocnice.

"Zomrel v nemocnici, ale okolnosti sú nejasné. Miloval šport, nielen futbal, ale aj rugby. Vo futbale bol najhoršou nočnou morou každého rozhodcu. Ak niečo nebolo v poriadku, Paul sa vždy ozval." Paul viedol futbalový klub FC Carmarthen a pracoval ako správca na University of Wales Trinity Saint David.

Manažér FC Carmarthen Adam Butler povedal, že klub je rozrušený tým, čo sa stalo. "Paul miloval svoju rodinu, hlavne jeho dve deti a partnerku Amy. V tejto ťažkej dobe je klub naozaj veľmi rozrušený, všetkým ďakujeme za ich láskavé správy."