Justin Bieber krátko po tom, čo ohlásil pauzu od hudby: Cudzia žena v jeho hotelovej izbe!

Spevák Justin Bieber nemá chvíľu pokoj. Fanúšikom minulý týždeň priznal, že rieši ťažké psychické problémy hlboko zakorenené v minulosti, a hneď na neho začali útočiť na Instagrame s tým, že si vzal Hailey Baldwin (22) len preto, aby naštval svoju ex Selenu Gomez (26), ku ktorej sa vraj túži vrátiť.

Dvadsaťpäťročného Kanaďana potom v utorok okolo poludnia prepadla v jeho hotelovej izbe neznáma tridsaťšesťročná žena. Vydesený Justin na ňu zavolal políciu. "Polícia dorazila do hotela okolo 12.17 miestneho času a vypočula tridsaťšesťročnú ženu, ktorá bola eskortovaná z izby Justina Biebera jeho ochrankou," uviedol v rozhovore pre magazín People strážnik Jim Cota z policajnej stanice v Laguna Beach v Los Angeles.

Dotyčná žena bola opitá a na polícii vypovedala, že strávila v hoteli celú noc na divokej party. Na druhý deň, keď ju z izby vyhodili, sa snažila nájsť inú, kde by sa mohla vyspať. Vraj úplne omylom vrazila do izby Justina Biebera. Spevák sa pritom v ten istý deň na Instagrame pohádal s jedným užívateľom, ktorý ho obvinil z toho, že si vzal Hailey Baldwin len preto, aby naštval Selenu Gomez, ktorú vraj stále miluje.

"Si nevyspelý. Fakt, že máš profil venovaný ohováraniu mojej manželky a mňa, je úplne absurdný, prečo by som celý svoj život oddal niekomu v manželstve, aby som sa dostal späť k mojej bývalej? Ktokoľvek, kto tomu verí, je zlý alebo má desať rokov alebo je ešte mladší, pretože logicky uvažujúci človek nehovorí ani nemyslí takto, mal by si sa za seba naozaj hanbiť. Úplne som miloval a milujem Selenu, vždy bude mať v mojom srdci svoje miesto, ale som tak bláznivo zamilovaný do svojej manželky a ona je rozhodne to najlepšie, čo som v živote mohol stretnúť. Bodka," hneval sa Justin na Instagrame.