Ján Tribula na túru s Tulim Vojtekom nikdy nezabudne: Situácia, v ktorej išlo o život

S Katkou Knechtovou stanoval pri -16 stupňoch Celzia na Skalnatom plese, na Kriváni si vypočul minikoncert Simy Martausovej a keď s Tulim Vojtekom počas búrky liezol na Lomnický štít, chcelo sa mu plakať.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Dlhoročný markizácky redaktor Ján Tribula (42) nám porozprával, čo všetko zažil počas potuliek našimi veľhorami.

Čoskoro to budú dva roky, odkedy sa o bodku za nedeľnými Televíznymi novinami Markízy stará Ján Tribula, respektíve jeho seriál S Tribulom po horách. Za ten čas absolvoval vyše 90 túr, počas ktorých preveril zdatnosť mnohých známych tvárí či zaujímavých ľudí. A, samozrejme, stihol všeličo zažiť.

Očarení Vicou zablúdili

„Hoci na túrach nám robí spoločnosť skúsený horský vodca Igor Trgiňa, už sa nám podarilo zablúdiť,“ priznáva a pokračuje: „Veľmi sme sa tešili na herečku Vicu Kerekes. Tak sme ňou všetci ostali očarení, že sme nesledovali trasu, len Vicu, a zablúdili sme. Ihlu v Ostrve sme našli až na tretí pokus. Vica sedela medzi skalami, jedla čučoriedky a len po maďarsky si čosi popod nos hundrala. Ešte šťastie, že sme jej nerozumeli, lebo zrejme čakala skúsených šerpov a dočkala sa obyčajných chlapcov, ktorým sa pri nej triasli kolená.“

Najbláznivejšiu túru zase zažil s hercom Tulim Vojtekom. „V hroznej búrke sme liezli na Lomnický štít, okolo nás udierali blesky, zo skál sa valila voda s ľadovými krúpami, boli sme do nitky mokrí, ale dali sme to. Keď som vtedy zahlásil, že sa mi chce plakať, tak horský vodca len lakonicky poznamenal: Pokojne si poplač, menej vyčúraš.“ Ako sa dalo predpokladať, počas inej túry zase Zora Czoborová potvrdila status železnej ženy. „So zlomeným palcom na ruke vyliezla Jordánku. Keď jej sadra začala zavadzať, tak ju jednoducho dala dole a liezla bez nej aj cez bolesť a popritom si maľovala ústa, aby na kamere dobre vyzerala,“ prezrádza J. Tribula.

Speváčka Marcela Laiferová a odborníčka na protokol Mária Holubová ho zase prekvapili outfitom. „Marcela chcela ísť na prechádzku v kožuchu a pani Holubová si vzala kabelku,“ smeje sa J. Tribula, ktorý za najromantickejšiu túru označuje výstup na Kriváň so speváčkou Simou Martausovou, aj vďaka tomu, že im na tomto symbole Slovenska zahrala svoje najobľúbenejšie piesne. „S Katkou Knechtovou sme sa zase rozhodli prespať na Skalnatom plese v stane pri -16 stupňoch Celzia. Aby sme nezamrzli, tak sme sa pokúsili nezaspať,“ spomína.

Veľmi humorná bola turistika s kapelou Lomnické Čháve. „Chlapcov z osady sme vytiahli na Zbojnícku chatu. Kráčali ako na popravu a keď sme vyšli hore, tak nám povedali, že turistika je najhoršia robota, akú kedy zažili.“ Ako však vraví, úplne najradšej má túry s obyčajnými ľuďmi, ktorí majú za sebou silný životný príbeh. „Tie vám navždy ostanú v pamäti...“

Nestíha s dychom

Každú túru sa, pokiaľ ide o náročnosť, vraj snažia ušiť na telo danému hosťovi, pričom do hôr pozývajú len tých, čo k nim majú vzťah. Skvelou kondičkou ich vôbec neprekvapila spomínaná Zora Czoborová, tenistka Dominika Cibulková či hokejista Tomáš Kopecký. „No absolútnym borcom sa ukázal takmer 75-ročný lekár Laurenc Dívald. Na Dvojitú vežu vybehol ako kamzík a my sme mu vôbec nestíhali. No bol veľmi milý, že na nás hore počkal. Je to aktívny športovec a triatlonista, ktorý sa popasoval aj s rakovinou.“

A kto z pozvaných sa najviac vytrápil? „Väčšinou potrápime sami seba,“ konštatuje J. Tribula diplomaticky. „Lebo kameraman Martin musí niesť na každú túru techniku a ja vždy toľko rozprávam, že nestíham s dychom,“ smeje sa. „No musím priznať, že sme kúsok potrápili Vlada Príslupského, ktorý za bývalého režimu emigroval z Československa na rogale. Nepriznal sa, že je po operácii kolena a my sme ho v snehu prehnali zo Sliezskeho domu, po magistrále do Sedla pod Ostrvou až na Popradské pleso. Na konci povedal, že je hotový a tešil sa už len na pivo, reportáž ho nezaujímala.“

Liečivé ticho

Samozrejme, vďaka nie úplne tradičnej pracovnej náplni išla posledné roky nahor aj kondička Jána Tribulu. „Kondíciu si udržiavam jazdou na koni, no pohyb po skalách je niečo úplne iné. Cítim, že turistika mi pomohla. Aj mimo seriálu S Tribulom po horách sa snažím chodiť do hôr na ľahšie skialpinistické túry a v lete na bicykel, aby som neostal zahanbený pred našimi hosťami,“ vysvetľuje, a hoci slovenské hory má už pochodené krížom-krážom, stále je v nich čo objavovať. „Štítov máme neúrekom, rovnako dolín a horských chodníkov. Objavujeme ich postupne a myslím si, že nemáme šancu všetky prejsť. Ale budem rád, ak sa raz pozriem na hlavný tatranský hrebeň a budem si môcť povedať, že na väčšine štítov som stál.“

Jeho najobľúbenejším velikánom je vraj Vysoká v nadmorskej výške 2 547 metrov. „Krajšie výhľady som nevidel zo žiadneho iného štítu a najobľúbenejšia dolina je Tichá a Bielovodská. To ticho v nich je liečivé,“ dodáva a nezabúda spomenúť ani svojich obetavých kolegov. „Zo všetkého najviac si vážim ochotu a oddanosť tímu, ktorý tento seriál každý týždeň so mnou pripravuje. No a veľká vďaka patrí všetkým našim doterajším hosťom, ktorí sa s nami na túry vybrali. Merali cestu naprieč Slovenskom, aby strávili deň s pobláznenými chalanmi z hôr a neraz si siahli na dno svojich síl.“

Prekvapenie

Keďže sa blíži jubilejné sté vydanie seriálu S Tribulom po horách, bude sa svojsky oslavovať. „Chystáme malé prekvapenie, snáď nám osud dopraje absolvovať najväčšie horské dobrodružstvo, aké sme mali možnosť zažiť. Zatiaľ nechcem prezrádzať viac, ale už teraz viem, že keď sa to podarí, bude sa nám točiť hlava,“ sľubuje J. Tribula záhadne.