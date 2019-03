Petra Polnišová skúša okrem herectva novú profesiu: Prešla som na druhú stranu

Roky patrí k našim najlepším komediálnym herečkám. Petra Polnišová (43)sa snaží obklopovať vtipnými ľuďmi aj v súkromí.

Priznáva však, že zažila aj neľahkú situáciu, rozchod s partnerom Matthieuom Darrasom (40), keď jej do smiechu rozhodne nebolo. Momentálne však opäť prežíva obdobie plné lásky.

Dlho sme o vás nepočuli, ako sa máte?

Mám sa veľmi dobre, moje deti sú zdravé, venujem im a práci všetok čas. Stále nakrúcam Hornú Dolnú a novú šou Klamal by som ti? Okrem toho mám na pláne asi tri filmy, do ktorých pôjdem. V divadle som veľmi poľavila, to sa priznám. Účinkujem jedine v L+S s Kamilou Magálovou a s Martou Sládečkovou v predstavení Tri grácie. Hráme ich už dlho a nechcela som to pustiť. Mám malé deti a divadlo si vyžaduje večerný odchod z domu. Chcem ich uspávať, tak som si musela vybrať, akým spôsobom tento svoj kreatívny proces nasmerujem. Milujem divadlo a určite sa chcem k nemu vrátiť, keď budú deti väčšie, ale momentálne to nejde.

Môžete o pripravovaných filmoch prezradiť niečo viac?

V júni by som mala točiť komédiu s pánom Trojanom a s Jirkom Macháčkom, ak teda všetko pôjde, ako má. Ďalšia komédia bude s českým režisérom Patrikom Hartlom a veľmi sa teším. No a ešte budeme točiť našu rodinnú komédiu, ktorá je v štádiu príprav scenára. Ak sa podarí zohnať peniaze a všetko dobre dopadne, tak by mala uzrieť svetlo sveta budúci rok. Prešla som na druhú stranu producentsko-kreatívno-scenáristickej práce a veľmi ma to baví. Už tu šaškujem predsa len 20 rokov, preto sa mi žiada vyskúšať aj niečo nové.

Ale budete tam aj hrať...

Dúfam, teda keď sa nepre­obsadím. Lebo ak sa na seba naštvem, tak sa preobsadím, alebo keď neschudnem. (smiech) Robíme na nej štyria scenáristi a pomáha nám s tým aj Evelyn. Vytvorili sme tvorivú skupinu a uvidíme, čo to prinesie. Začínam rozumieť producentom, čo všetko za tým je a oceňujem každý filmový alebo televízny prínos, ktorý sa podarí, lebo je to strašne namáhavá práca, vytvoriť niečo, čo divák ocení a zabaví sa. To som si ani ako herečka dlho neuvedomovala.