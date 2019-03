Matúš Vallo má na stole problém za státisíce: Pokuta takmer 200-tisíc kvôli zimnej údržbe

Nepríjemná situácia! Hoci primátor Bratislavy Matúš Vallo (43) sedí v kresle iba tri mesiace, už musí hasiť problémy svojho predchodcu.

Hlavné mesto totiž od Úradu pre verejné obstarávanie vyfasovalo pokutu 388 006 € kvôli zimnej údržbe. Samospráva so zistenými skutočnosťami súhlasí, vďaka čomu zaplatí o polovicu menej. Čo chcú urobiť, aby sa podobnej situácii do budúcnosti vyhli a z čoho pokutu uhradia?

Zimnú údržbu zabezpečoval v decembri 2018 ešte bývalý primátor Ivo Nesrovnal. Od začiatku však bolo okolo podpisu zmluvy množstvo otáznikov. „Verejné obstarávanie, ktoré predchádzalo spornému rokovaciemu konaniu neskončilo, keďže jediný uchádzač pre pochybnosti o priebehu obstarávania odmietol zmluvu podpísať a sám podal námietku,“ informoval hovorca magistrátu Peter Bubla.

V prípade zimnej údržby však išlo o „z núdze cnosť“, čo potvrdil aj hovorca. „V časovej tiesni, aby bola vôbec zabezpečená nejaká údržba, zvolilo predchádzajúce vedenie dve firmy,“ dodal Bubla. „Všetky úkony smerujúce k splneniu tejto povinnosti boli realizované odbornými útvarmi magistrátu v zmysle príslušných predpisov,“ vyjadril sa Ivo Nesrovnal, ktorý dodal, že o postupe bol informovaný aj nový primátor Matúš Vallo.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) skonštatoval porušenie zákona pri obstaraní zimnej údržby v Bratislave a vyčíslil pokutu na 388 006 € s tým, že pokiaľ samospráva bude súhlasiť so všetkými zistenými skutočnosťami, pokuta sa v súlade so zákonom zníži o 50 percent na 194 003 €. „Mesto musí pokutu zaplatiť do 15 dní odo dňa doručenia, ktoré bolo 24. marca,“ informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková s tým, že sa nemôže odvolať, nakoľko so všetkými zisteniami súhlasili.

Súčasné vedenie mesta sa teda rozhodlo zaplatiť o polovicu nižšiu pokutu a prísť s riešením vybudovania komunálneho podniku. „Letnú a zimnú údržbu pre tento rok obstarávame efektívnejším spôsobom a dynamickým nákupným systémom,“povedal Bubla. Tvrdí, že takýto systém umožňuje vyhlásenie menších súťaží v rámci údržby, ktoré budú dostupné pre väčší počet uchádzačov. Ak komunálny podnik bude pripravený na realizovanie činností letnej a zimnej údržby, nebude potrebné vyhlasovať verejné obstarávanie. Dodal, že pokutu zaplatia z rozpočtu hlavného mesta.