Prešovskí hádzanári zúria: Konflikt so zväzom kvôli spornému rozhodnutiu

Hádzanársky klub Tatran Prešov sa odvolá voči rozhodnutiu Športovo-technickej komisie (ŠTK) Slovenského zväzu hádzanej (SZH), ktorá po námietke Tatrana nechala v platnosti výsledok finálového zápasu Slovenského pohára.

V ňom Prešovčania podľahli Považskej Bystrice po sedmičkovom rozstrele, no podľa predstaviteľov Tatrana v ňom došlo k porušeniu pravidiel. Situáciou sa zaoberala ŠTK, ktorá napokon ponechala v platnosti pôvodný verdikt.

Vedenie Tatrana zdôvodňuje odvolanie sa voči rozhodnutiu STK tým, že ide o precedens a pokiaľ tento prípad pôjde do zabudnutia, poškodí sa dobré meno slovenskej hádzanej. "Z rozhodnutia ŠTK sme rozčarovaní. Predovšetkým jeho výklad hraničí s nehoráznosťou a legitimitou SZH. Uvádzať administratívny aspekt o tom, že niečo nebolo podľa ich pravidiel, je neadekvátne, keďže v prvom rade pravidlá porušil samotný zväz. Vyčítať nám, že sme sa nedržali pravidiel je v tomto ponímaní zvláštne. Hráči, funkcionári a tréneri nemajú byť na to, aby strážili dodržiavanie pravidiel delegovanými osobami. V prvom rade totiž pravidlá neovládali zástupcovia SZH, ktorý tieto pravidlá vydáva," uviedol generálny manažér klubu Miroslav Benický.

Predstaviteľov klubu znepokojuje najmä skutočnosť, že sa ocitol v pozícii, že pochybil sám. "Dať to do roviny, že je to chyba Tatrana Prešov, nebodaj dokonca ešte Považskej Bystrice, že sa k tomu nikto nevyjadroval, je nemiestne. Je smutné, že tak vážená inštitúcia, akou SZH nesporne je, nemala potrebu vo vlastnom záujme a z hľadiska ochrany svojho dobrého mena, podniknúť potrebné kroky a vlastnou snahou celú vec neiniciovala a neriešila, keďže sama narušila integritu vlastnej súťaže," uviedol Benický s dodatkom, že Tatran podnikne ďalšie opatrenia a zváži aj právne kroky.Hádzanársky klub Tatran Prešov podal na SZH námietku voči výsledku finálového duelu Slovenského pohára, v ktorom 17. marca podľahol Považskej Bystrici po 7 m hodoch (26:26, 5:6). Dôvodom je nedodržanie medzinárodne uznávaných pravidiel, ktorými sa riadi aj SZH, práve v rozhodujúcom rozstrele.v ktorej najprv sedmičku nepremenil Ivanytsia z Považskej Bystrice a za Tatran následne skóroval Rábek na 5:4.

ŠTK SZH na zasadnutí dospela k rozhodnutiu ponechať výsledok zápasu v platnosti s odvolaním sa na Súťažný poriadok SZH článok 50 "Námietky" bod 4.", keďže neprišlo k námietke proti skutočnostiam ani v priebehu a ani po skončení stretnutia. "Podľa tohto bodu námietky proti skutočnostiam známym v priebehu, alebo ihneď po skončení stretnutia, musí rozhodca na žiadosť zodpovedného vedúceho družstva zaznamenať do zápisu. Bez tohto záznamu nemôžu riadiace orgány riešiť námietky," uvádza sa v rozhodnutí, ktoré odkazuje aj na pravidlá hádzanej čl. 42 bod 1 SP, kde sa píše, že "členovia družstva a to hráči, tréner, zodpovedný vedúci a funkcionári, sú povinní ovládať a plne dodržiavať všetky ustanovenia pravidiel hádzanej, súťažného poriadku a rozpisu súťaže."