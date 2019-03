Kucherenkovej synček len otváral oči: Uvidíte, čo mu Silvia zaplatila, zostanete bez slov

Kucherenko je chodiace prekvapenie. Najnovšie to zažil jej syn Alexander alebo Saška, ako ho Silvia volá. V najnovšom diele Svet podľa Kucherenko sa ho Silvia opýta, aké má sny. Jedným z nich bude jazda vlakom, a to okamžite hrdá mama spozornie - a už vedie Alexandra k rušňu. Nebola by to však Silvia, keby sa niečo nestalo. Chcete vedieť, ako dopadla jazda vlakom à la Kucherenko?