Nevzdala to! Žena porodila prvé dieťa po rokoch utrpenia: Za ten boj by si zaslúžila medailu

Príbeh týchto manželov dáva nádej každému páru, ktorý sa dlhodobo snaží o dieťa.

Rachael Bosworth (38) je nepochybne statočnou ženou, ktorá si prešla obrovským utrpením, kým sa jej napokon podarilo priviesť na svet zdravého chlapca.

Matka malého blondiaka prekonala 8 potratov, pričom o každé bábätko prišla v šiestom týždni tehotenstva, píše metro.news. Po štvrtom potrate absolvovala operáciu maternice, no napriek tomu potratila znova. Po tejto mnohonásobnej strate začali spolu s manželom Ianom (47) strácať nádej a sen o vlastnej rodine sa rúcal.

Niekoľkoročnú traumu sa dvojica rozhodla ukončiť, keď sa Ian objednal na vazektómiu. Ian, ktorý má dvoch dospelých synov z predchádzajúceho vzťahu, sa totiž nemohol pozerať na to, ako sa jeho žena po každom neúspechu trápi.

Mesiac po tom, čo si zákrok zajednal, však jeho manželka zistila, že je znova tehotná. Lekári radostnú správu potvrdili a deviate tehotenstvo Rachel, konečne, prebehlo bez komplikácii. V roku 2017 sa im narodil zdravý chlapček. "Mali sme fantastické manželstvo, no jediné, čo v ňom chýbalo, bolo dieťa,“ vysvetľuje Rachel. "Z nejakého dôvodu nám to stále nevychádzalo, no nemali by ste sa vzdať nádeje. Mali by ste pokračovať v snažení sa. My sme roky vytrvali a teraz máme Ellisa. Je to náš najlepší priateľ, naše zázračné dieťa,“ dodáva.