Napätie v koalícii stále pretrváva: Opozícia vidí riešenie v predčasných voľbách

Koalícia zatiaľ nevyriešila sporné otázky, pre ktoré sa spomínajú aj predčasné voľby.

Predstavitelia SNS vidia priestor na dohodu. Podpredseda strany Jaroslav Paška tvrdí, že nepočul o tom, že by SNS mala záujem na predčasných voľbách. "Nič také som nepočul," povedal novinárom s tým, že vidí priestor na rokovania. Podobný názor má Eva Antošová (SNS). Povedala, že SNS za určitých podmienok môže vo vláde zostať.

Koaličná rada sa zišla v utorok ráno, po pár hodinách rokovanie prerušili, zasadalo poslanecké grémium a potom má koalícia v rokovaní pokračovať. Lídri, ktorí Smer-SD, SNS a Most-Híd na zasadnutí zastupujú, nateraz informácie neposkytujú.

V koalícii je napätie pre návrhy z dielne SNS aj pre Dohodu o obrannej spolupráci s USA. SNS dohodu s Američanmi odmieta, zvyšok koalície hovorí, že by sa o nej rokovať malo, a že ešte nie je dohodnutý finálny text.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) aj v súvislosti s dohodou s USA povedal, že sa mu prestáva páčiť, ako sa vláda odkláňa od svojich priorít a nerieši problémy, ktoré Slovensko skutočne trápia. Pripustil aj možnosť predčasných volieb. SNS mu odkázala, že je premiérom iba náhodou, a že ak považuje predčasné voľby za jediné riešenie, podporia ho. Most-Híd zdôrazňuje potrebu rokovaní.

Koalícia má hovoriť aj o voľbe kandidátov na ústavných sudcov, ktorých má voliť parlament na začínajúcej sa schôdzi. Vládne strany zatiaľ dohodu na menách nemajú, otázny je aj spôsob voľby, teda či bude tajná alebo verejná.

Peter Pčolinský zo Sme rodina po grémiu uviedol, že koalícia sa podľa neho nedohodla na ničom. Ani na tom, že by sa návrhy SNS presunuli na inú schôdzu, ani na voľbe kandidátov na ústavných sudcov.

To potvrdili aj Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) a Veronika Remišová (OĽaNO). V súvislosti s voľbou kandidátov na ústavných sudcov Remišová uviedla, že podľa nej čaká koalícia na to, kto bude zvolený za prezidenta SR. Na koalícii podľa poslankýň vidno, že nevedia spolu vládnuť a bolo by dobré, aby boli predčasné voľby. "Koalícia nefunguje a takéto škriepky neprospievajú Slovensku. Nevedia spolu vládnuť a tak najepšie je, aby to trápenie skončili," povedala Remišová. Ďuriš Nicholsonová sa nazdáva, že k predčasným voľbám napokon dôjde, hoci koalícia hrá divadlo.