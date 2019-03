Ronaldo sa po zranení postavil pred novinárov: Toto odkázal všetkým svojim fanúšikom

Už druhú remízu v rozbiehajúcej sa kvalifikácii ME 2020 uhrali portugalskí futbalisti.

Po bezgólovom súboji s Ukrajinou sa v domácom prostredí v Lisabone úradujúci majstri Európy rozišli so Srbmi 1:1. Skóre otvoril už v 7. min z pokutového kopu hosťujúci Dušan Tadič, o vyrovnanie sa postaral v 42. min Danilo Pereira. Domáci mohli aj zvíťaziť, ale v 73. min im hlavný rozhodca Szymon Marciniak odoprel pokutový kop po ruke jedného z hosťujúcich hráčov v šestnástke po hlavičke Andrého Silvu. Hlavný arbiter najprv ukázal na biely bod, ale potom svoje rozhodnutie zmenil po porade s asistentom.

"Pozreli sme sa na video a tam bol jasný dôkaz. Nemôžete však od niekoho, kto sa nachádza vo vzdialenosti 40 m, aby sa priklonil na vašu stranu," glosoval po zápase tréner Portugalska Fernando Santos. "Bol to jasný pokutový kop. Mal som možnosť rozprávať sa s rozhodcom po zápase a priznal, že to bola chyba," skonštatoval portugalský kapitán Cristiano Ronaldo. "Výsledok je výborný pre zvýšenie sebavedomia a atmosféry v tíme. Eufória však nie je namieste. Dôležité pre nás budú júnové zápasy proti Litve a Ukrajine, keď sa nám vrátia do zostavy zranení hráči," zhodnotil tréner Srbska Mladen Krstajič.

Fanúšikov Portugalska nepotešilo okrem výsledku aj zranenie Ronalda. Pre natiahnutý zadný stehenný sval musel útočník Juventusu Turín dolu z ihriska už po polhodine, ale v rozhovore s reportérmi nemal zlú náladu. Je totiž presvedčený o tom, že nebude dlho mimo hry. "Nebojím sa, lebo výborne poznám svoje telo. Stalo sa, čo sa stalo. Je to predsa futbal. Každý na ihrisku svojím spôsobom riskuje. Ja som v pohode, lebo o týždeň či dva budem naspať. Žiadny problém," povedal Cristiano Ronaldo, cituje ho aj portál goal.com.

Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty určenej pre najlepšieho futbalistu na svete vôbec nepochybuje o tom, že stihne štvrťfinálové súboje Ligy majstrov jeho Juventusu Turín proti Ajaxu Amsterdam. Prvý zápas odohrajú v holandskej metropole 10. apríla, odveta príde na rad o šesť dní neskôr v Turíne. V talianskej Serie A by sa chcel tiež vrátiť do diania čo najskôr. Možno už najbližšiu sobotu, keď Juventus hostí Empoli.