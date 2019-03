Novomanželia sa vybrali na medové týždne netušiac, čo ich postihne: Hororová svadobná cesta!

42-ročná Natalie Fitzpatrick si v roku 2012 užívala nádhernú svadbu v Thajsku, po ktorej mali prísť vysnívané medové týždne.

Novomanželia sa vybrali na preskúmanie ázijských ostrov. Na jednom z nich sa zúčastnili nádherného ohňostroja a páru sa zdalo, že ich svet už nemôže byť krajší. Poriadne sa ale mýlili. Kus z ohňostroja narazil do drinkov v kokosovom orechu, ten sa odrazil zo stola a dopadol rovno na nohu Natalie, z čoho jej začali horieť šaty. Kým sa jej manželovi podarilo oheň zahasiť, jej noha bola v devastačnom stave.

Okamžite ju previezli do najbližšej nemocnice, kde podstúpila sériu operácií. Ako informuje zahraničný portál Daily Mail, hrozilo, že o nohu príde. Napokon musela zostať dva roky doma, kým dokázala normálne chodiť. Dokonca i dnes, 7 rokov po incidente, sa jej noha nedostala do normálu.

"Som šťastná, že som prežila, a že kokos zasiahol mňa a nie moju dcérku. Ona by to určite neprežila". Cesta do nemocnice sa jej zdala nekonečná, pretože nohu mala v neskutočnej bolesti. Po príchode ju však nezačali okamžite operovať, najprv musela predložiť pas a cestovné poistenie. Následne jej do nohy dali niekoľko veľkých kovových častí a vnímať svet dokázala len vďaka morfiu.

Po niekoľkých týždňoch bola prepustená z miestnej nemocnice a ďalej sa mala liečiť doma, v Londýne. Tam zistili, že okrem dofušovanej operácie má Natalie infekciu. Okamžite teda začali konať a anglickí lekári spravili všetko pre to, aby o nohu neprišla.

Ako dodala na záver, celá udalosť ju posilnila a je vďačná, že to schytala jej noha a nie hlava. Od incidentu má neskutočný strach z ohňostroja a pri každom zvuku, ktorý ho pripomína, sa roztrasie a spanikári.