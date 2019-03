Harabin podáva ústavnú sťažnosť proti prezidentským voľbám

Neúspešný kandidát na post prezidenta SR Štefan Harabin podáva vo vzťahu k prezidentským voľbám ústavnú sťažnosť.

Dôvodom je podľa neho to, že ich prvé kolo sa neuskutočnilo ústavným a zákonným spôsobom. Informuje o tom na sociálnej sieti. "Vo vzťahu k prezidentským voľbám podávam ústavnú sťažnosť, keďže sa neuskutočnili ústavným a zákonným spôsobom. Zápas o budúcnosť Slovenska pokračuje," uviedol.

Do druhého kola prezidentských volieb postúpili Zuzana Čaputová, ktorá získala 40,57 percenta hlasov, a Maroš Šefčovič so ziskom 18,66 percenta hlasov. Volebná účasť dosiahla 48,74 percenta, čo je 2.158.859 voličov. Štefan Harabin skončil na treťom mieste so 14,34 percenta voličských hlasov.

Druhé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 30. marca.