Oslava príchodu dieťaťa na svet sa skončila tragédiou: Muž a chcel pomstiť žene, doplatil na to sám!

Charl Vilioen zahynul v Botswane po tom, ako ukradol firemné lietadlo a narazil s ním do klubu. Po hádke so svojou ženou sa nahnevaný pilot začal vyhrážať, že narazí do klubu, kde prebiehala oslava príchodu dieťaťa na svet. Pilot sa pokúsil zabiť svoju ženu. Tá aj so všetkými hosťami utiekla do bezpečia.