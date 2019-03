Šefčovič sa nezdá: Beháva s Tóthom, kávičkuje s Arniem!

Jeho volebný profil je nám už celkom známy. O súkromí prezidentského kandidáta Maroša Šefčoviča sa zatiaľ veľa nehovorí. Ale všetci sme zvedaví. Chcete vedieť, kde sa zoznámil s manželkou? Kto z nich vie lepšie tancovať a čo má náš kandidát spoločné s Arnoldom Schwarzeneggerom?

Zbalila ho tanečnica

S manželkou Helenou sa spoznali počas jej jazykovej stáže v Moskve. „Študovala pedagogiku a ruský jazyk v Nitre a dokonca súťažne tancovala spoločenské tance,“ hovorí stále očarený politik. Sexy vzdelaná blondína si získala Marošove srdce a dokonca vraj bola ochotná začať chodiť aj na angličtinu a francúzštinu, aby mohla reprezentovať po jeho boku Slovensko a zároveň pomáhať deťom v škole v každej krajine, kde boli.

Kiskovú doteraz nepoznáme, Marošovu Helenu áno

Manželky prezidentov by mali byť na očiach verejnosti. Kým Martina Kisková je nám doteraz veľmi vzdialená a svojou neochotou reprezentovať robí z nášho prezidenta akéhosi samotára, Helena Šefčovičová v tom má jasno. Ešte nie je ani prvá dáma a už je dobrovoľne na titulkách médií. Šefčovič stavil na to, že sa bude ukazovať pred voličmi vo dvojici. O manželke zdôrazňuje, že by bola skvelá prvá dáma. A my si ju želáme poznať!

Rodina Maroša Šefčoviča je podarená. Tri veľké deti, dve z toho pomenované po rodičoch, aké tradičné a sympatické. Helenka má 28 a pracuje v IT sektore. Je blázon do lyžovania a basketbalu. Keď ste fanúšikom YouTube, môžete ju sledovať, má vlastný YouTube program. Martinka má 26 a tiež je IT-čkárka. Najmladší syn Maroš má 19 rokov. Ešte študuje na vysokej a tatkovi robí určite skvelé profilovky. Venuje sa totiž fotografovaniu. Marošova rodina je veľmi športovo založená a je to na nich aj vidieť. Sám Šefčovič rád beháva, stretáva sa a trénuje so šampiónmi vo svojom obore, ako je atletika. Pekné spomienky má na svetového šprintéra Usaina Bolta, s ktorým konzultoval svoje bežecké maximum alebo na tréning s olympijským víťazom Matejom Tóthom.

Vedeli ste, že ...?

... kávičkuje s Arniem

Po štúdiu na vysokej škole prežil viac rokov v zahraničí. Poznáme ho ako skvelého diplomata už desiatky rokov, sako mu pristane a rovnako aj tvrdá ruka. Aj vďaka štúdiu v Moskve sa naučil tak prospešne obhajovať záujmy štátu, napr. ako zástupca ambasádora v Kanade, šéf misie v Izraeli, alebo ako veľvyslanec pri EÚ. Marián má veľa selfie fotiek s najsilnejšími mužmi sveta, a niektorí z nich sú na svoje svaly aj patrične hrdí. Medzi jeho známych totiž patrí aj obľúbený herec, majster sveta v kulturistike a bývalý guvernér Kalifornie, Arnold Schwarzenegger, s ktorým sa stretol na neformálnej debate.

.. ďakujeme mu za plyn

A hoci má náš kandidát na prezidenta neustále úsmev na tvári, jeho úlohou je riešiť mimoriadne vážne veci. Od roku 2014 až doteraz pôsobí ako podpredseda bruselskej exekutívy zodpovedný za energetickú úniu. Práve jemu môžeme ďakovať za to, že pokračujú na Slovensku dodávky ruského plynu v požadovanom objeme cez ukrajinské územie. Plynulá ruština, angličtina, francúzština? Čokoľvek, čo Maroš pri vyjednávaní použil, znamenalo dovoz tejto suroviny.

