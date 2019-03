Motorkárovi Tomášovi († 23) sa stalo osudným predbiehanie: Zomrel po zrážke s tehotnou Máriou

Z novej motorky sa dlho netešil! Tomáš († 23) z Poltára mal nového tátoša zaparkovaného v garáži len pol roka. Cesta na priehradu Málinec a riskantné predbiehanie sa mu však stali osudnými.

Domov sa k svojim blízkym už nikdy nevráti. Po náraze do auta, ktoré šoférovala tehotná Mária (37), ho s motorkou odhodilo niekoľko metrov. Tupý náraz a jeho krik bude mať žena, ktorá je v 8. mesiaci tehotenstva, pred očami celý život. Ako osudný moment prežívala budúca mamička a aké následky to bude mať pre jej ešte nenarodené dieťatko? Domov to mala už len 500 metrov. Mária z hlavnej cesty chcela odbočiť do Ozdína, keď pocítila silný náraz, ktorý ju doslova zmietol z cesty.

,,Ani som tú motorku nepočula. Je tu veľmi dlhá rovina, musel vidieť, že odbočujeme,“ spomína Mária na chvíle hrôzy. Okamžite vystúpila z auta a tam uvidela ležať Tomáša v ukrutných bolestiach. „Strašne kričal. Ja som bola vystrašená, narazila som si hlavu. Keby narazil do predných dverí na mojej strane, neviem,“ hovorí s hrôzou a so strachom o svojho synčeka, ktorý sa má narodiť v máji.

Vyšetrenie, ktoré absolvovala, našťastie ukázalo, že dieťatko je v poriadku. ,,Mrzí ma, čo sa stalo, ale ja som tomu zabrániť nedokázala,“ dodala otrasená Mária, ktorá má ešte stále silné bolesti hlavy.

Je to zbytočná smrť

Tomáš, ktorý mal motorku zhruba pol roka, išiel na Deň otvorených dverí na priehradu Málinec a do cieľa mu chýbalo iba pár kilometrov. Krátko po zrážke bol ešte pri vedomí. „Zo začiatku ešte komunikoval. Žiaľ, potom už nič,“ povedal kamarát nebohého Tomáša. Záchranári sa mladíka dlho pokúšali oživovať, jeho zranenia mali však fatálne následky. „Je to úplne zbytočná smrť. Nemusel sa ponáhľať, boli by sme sa na priehrade stretli,“ uzavrel kamarát s tým, že prípad už vyšetruje polícia.