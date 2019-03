Karla Gotta trápi podlomené zdravie: Stopka vo filme

Je to nad jeho sily! Spevák Karel Gott (79) je od prekonania rakoviny lymfatických uzlín pod neustálym dohľadom a jeho najbližší strážia, aby sa neprepínal.

Už onedlho mal totiž maestro začať s nakrúcaním, keď si mal zahrať vo filme Plavčík. Na rolu pritom totiž kývol ešte v roku 2017, no vtedy nemohol tušiť, že ho čaká náročné obdobie a boj so zákernou chorobou. Práve preto jeho manažment na začiatku roka oznámil, že to Karel nezvládne. „Je jasné, prečo. Určite sa necíti dobre,“ povedal pre český magazín Aha! zdroj zo štábu.