Mladú mamičku začal po pôrode trápiť chúlostivý problém: Pred manželom to tajila viac než rok!

Po pôrode začala trpieť inkontinenciou, hanbila sa to povedať aj vlastnému manželovi.

Kelly-Anne Combes sa po pôrode svojej dcérky stala úplne inkontinentnou, teda nedokázala zadržiavať moč. Zo svojho stavu bola vo veľkých rozpakoch a hanbila sa i pred vlastným manželom, ktorému o svojom probléme nepovedala. 32-ročná matka svoje problémy skrývala viac ako rok.

Kelly si zvykla na to, že do spoločnosti si musí brávať náhradné oblečenie a stala sa majsterkou vo vymýšľaní si výhovoriek, prečo sa jej nedá ísť von. "Najskôr som o tom povedala iba svojej mame, bola jediná osoba, o ktorej som vedela, že ma nebude súdiť," cituje jej slová zahraničný portál Mirror.

Najskôr si myslela, že sa to deje kvôli pôrodným komplikáciám. Zo začiatku to boli len občasné úniky moču, avšak Kelly sa za to veľmi hanbila a začala sa dištancovať od svojho okolia. "Žila som v stave úzkosti a rozpakov, nevychádzala som z domu," priznáva. Až po roku od začatia jej problémov sa napokon svojmu manželovi so všetkým priznala.

Matka sa rozhodla navštíviť aj lekára, ktorý zistil, že tehotenstvom sa veľmi oslabili jej svaly okolo močového mechúra. Odporučil jej nosiť šortky, ktoré jej stimulovali svalstvo. Po niekoľkých mesiacoch sa začala vracať do normálneho života a problémy ustupovali. Kelly sa rozhodla zverejniť svoj príbeh, aby povzbudila všetky ženy, ktoré majú podobné problémy. "Nikto by nemal trpieť v tichosti," dodala na záver.