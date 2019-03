Zomrel lovec nacistov Rafi Ejtan: Velil operácii na dolapenie Eichmanna

Vo veku 92 rokov zomrel v sobotu bývalý izraelský tajný agent Rafi Ejtan, ktorý sa v roku 1960 podieľal na únose nacistického vojnového zločinca Adolfa Eichmanna.

Informoval o tom denník The Times of Israel. Správu o úmrtí zverejnila nemocnica Ichilov v Tel Avive, kde bol Ejtan hospitalizovaný. Rafi Ejtan sa narodil v roku 1926 vo vtedajšom britskom mandátnom území Palestína ako dieťa ruských prisťahovalcov. V priebehu vojny o nezávislosť židovského štátu 1948-49 slúžil u armádnej rozviedky, neskôr pracoval vo viacerých izraelských tajných službách vrátane Mosadu a Šin Bet. Ako operačný šéf Šin Betu sa v máji 1960 podieľal na únose Adolfa Eichmanna, jedného z hlavných organizátorov holokaustu, z Argentíny do Izraela. Tam bol Eichmann odsúdený na smrť a v roku 1962 popravený. Gabriella sa postavila nacistom a zachránila dedinu pred vyvraždením: Vyznamenanie po 74 rokoch

Ejtan tiež v 80. rokoch riadil známeho izraelského agenta Jonathana Pollarda, ktorý vykonával špionáž v USA. Ako poradca spolupracoval aj s britskou tajnou službou v boji proti teroristom z niekdajšej Írskej republikánskej armády (IRA). V tajných službách pôsobil Rafi Ejtan až do polovice 80. rokov, keď bola rozpustená výzvedná služba Lakam, ktorej šéfoval. Následne prešiel do civilnej sféry, šéfoval štátnej chemickej korporácii a neskôr vstúpil aj do politiky. Stovky ľudí pochodovali vo Viedni: Proti krajnej pravici pod heslom "Nenechajte nacistov vládnuť"

Okrem iného bol protiteroristickým poradcom premiéra Menachema Begina, šéfoval izraelskej Strane dôchodcov a v rokoch 2006-2009 bol ministrom pre záležitosti seniorov. Vo voľnom čase sa venoval sochárskej tvorbe. "Rafi bol jedným z hrdinov tajných služieb štátu Izrael, podieľal sa na nespočetných činoch v záujme izraelskej bezpečnosti," vzdal zosnulému hold izraelský premiér Benjamin Netanjahu.